Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri: Kelle paça çorbası faydaları, kelle paça çorbası tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?

Doğal bir kolajen deposu olan kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Hastalıklara karşı koruyan, gençleştiren kelle paça çorbasının inanılmaz etkilerini öğrendikten sonra sürekli içmek isteyeceksiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir

Cildi gençleştirir

Yanında sirke, limon, baharat ve tatlandırıcılarla antioksidan seviyesini güçlendirerek bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Gribal enfeksiyonlara iyi gelir

Kas yırtılmalarında, kemik sağlığında, kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda bol tüketim önerilir

İçerisindeki kollajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller içermesinde dolayı hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olur.

Cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlar. Özellikle cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı olur.

Aynı zamanda tırnakların daha hızlı uzayıp güçlü olmasına ve saçlarında daha hızlı uzamasında oldukça etkilidir

KELLE PAÇA TARİFİ

MALZEMELER

1 adet kelle (dana, koyun veya dana)

4 adet ayak (dana, koyun veya dana)

1 adet işkembe

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

SERVİS İÇİN

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kelleyi iyice temizlemek için bir gece boyunca aralıklarla suyunu değiştirerek suda bekletin. Ardından süzün ve bir düdüklü tencereye alıp, üstünü geçecek kadar su doldurun. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.

Bu sürenin sonunda kelleyi tencereden alın ve etlerini didikleyip, didiklediğinizi etleri bir kenara alın. Kelleyi haşladığınız suyu da süzerek ayrı bir kaba alın.

İşkembeyi güzelce yıkayıp, temizleyin. Ardından ayakları da güzelce temizleyin ve gerekirse tütsüleyin. İşkembeyi ve paçaları düdüklü tencereye alın, üstlerini geçecek kadar su ilavesi ile, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakın.

Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayıp bir kaba alın. Ayakları da güzelce didikleyip, didiklediğiniz etleri bir kenara alın.

İşkembe ve ayakları pişirdiğiniz suyu da süzerek bir kenara ayırın.

Derince bir başka tencereye yağı ve unu alın ve unun kokusu çıkana dek unu kavurun. Sonra süzmüş olduğunuz kellenin suyunu ve işkembenin suyunu ekleyin.

Un tamamen eriyene dek karıştırın. Ardından didiklediğiniz kelleleri, küçük küçük doğradığınız işkembeyi ve didiklediğiniz ayak etlerini ekleyin.

Çorbanız kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edin ve ayrı bir tavada kırmızı biberi tereyağında kızdırıp çorbaya ilave edin.

Güzelce karıştırın ve servis kasesine alın.

Servis ederken üstüne rendelenip ezilmiş sarımsakları ve sirkeyi gezdirin. Toz kırmızı biberle de süsleyerek, sıcak sıcak servis edin.

KELLE PARA ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Etleri haşlamak için düdüklü tencerede kullanabilirsiniz.

İşkembe, ayaklar ve kellenin çok iyi temizlendiğinden emin olun. Gerekirse ayakların üstündeki kılları gidermek için ocakta tütsüleyebilirsiniz.

Kelleyi tamamen arındırmak için bir gece boyunca, 2-3 saat aralıklarla suyunu değiştirerek, suda bekletmeniz daha iyi olacaktır.



