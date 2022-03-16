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Ölümcül hata: Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler! Kansere neden oluyor

16.03.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün olmazsa olmaz beyaz eşyası buzdolabı, mutfağın demirbaşıdır. Sebze, meyve ve yemeklerin uzun süre saklanması için ideal bir alan olarak görülen buzdolabı, bazı yiyecekler için hiç iyi bir ortam değil. Bir yiyeceğin sıcaklığını düşürmek tazeliğini koruyarak daha uzun süre tüketilmesini sağlayabilir. Ancak bu kurallar bazı yiyecekler için geçerli değil! Hele bazıları var ki, dikkat edilmediğinde kansere neden oluyor!

Ölümcül hata: Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler! Kansere neden oluyor

Bir yiyeceği soğutarak buzdolabında muhafaza etmek artık geleneksel bir durum. Evet bazı yiyecekler için bu durum geçerli olabilir. Ancak bazı yiyecekler için buzdolabı ölüm makinesi gibidir.

Bir yiyeceğin sıcaklığını düşürmek tazeliği uzatabilir ve bakteri üremesini engelleyebilir, ancak bazı durumlarda doku ve tadı daha da kötüleştirebilir.

Su, tuz, asit ve asit içeriğinin tümü bir gıdanın raf ömrünü etkiler. Ancak soğuk, özellikle yüksek nişastalı ürünlerde dokuyu da etkileyebilir. İşte soğutmaya ihtiyaç duymayan bazı yiyecekler...

DOMATES

Domatesi buzdolabına koymak domatese yapılacak en kötü şeydir. Domates soğumaya başladığında yumuşamaya başlar ve dokusu bozulur. Sadece bu kadarla kalmaz soğuya karşı koyamayan domatesin hücreleri bozulur.

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Basitçe söylemek gerekirse, soğutulmuş bir domates, domates gibi tatmaz, kokmaz veya hissetmez.

PATATES

Patatesler serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklamak en iyisi. Ancak buzdolabı, patatesler için fazla soğuktur. Patates buzdolabında saklandığında, içeriğindeki nişasta şekere dönüşmeye başlayacaktır.

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Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında muhafaza edildiğinde kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir. Buzdolabınızdaki nem aynı zamanda patateslerinizin dokusunu da etkileyerek ağızda kumlu bir tat bırakabilir.

SOĞAN

Dilimlenmiş veya doğranmış soğanlar buzdolabında bir haftadan biraz fazla dayanır. Ancak bütün, soyulmamış soğanları orada saklamak nemi emmelerine neden olarak çabuk bozulmasına neden olur.

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Patateste olduğu gibi soğanda da, içeriğindeki nişasta şekere dönüşerek soğanı olduğundan çok daha zararlı bir hale dönüştürebilir. Soğanı buzdolabında muhafaza etmek onları yumuşatır.

AVOKADO

Avokadonun saklandığı yer meyvenin olgunlaşma sürecini etkiler. Bu nedenle avokado tamamen olgunlaşana kadar oda sıcaklığında tutun. Mükemmel yeşil ve kremsi aşamaya ulaştıklarında tüketmeyecekseniz o zaman çürümemesi için buzdolabına koymalı veya olgunlaşmayı durdurmak için suya batırmalısınız.

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SARIMSAK

Soğan gibi, bütün sarımsaklar da buzdolabında kalmaktan olumsuz etkilenir.

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Havadaki nem filizlenmeyi teşvik edebilir ve dokuyu değiştirebilir, bu nedenle sarımsağınızı kullanmaya hazır olana kadar bütün ve soyulmamış halde tutun, ardından kalan soyulmuş taneleri veya dilimleri buzdolabında iki güne kadar saklayabilirsiniz.

TEREYAĞI

Tereyağı, sıkı gıda güvenliği kurallarına göre buzdolabında saklanması gereken yiyeceklerden biridir. Genelde yumuşak ve sürülebilir kıvamda olması istenen tereyağını sürekli soğutup sonra oda sıcaklığına getirmek bakteri oluşumunu hızlandırır.

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Bir hafta içinde tüketecekseniz sorun değildir. Ancak süreç uzadıkça tereyağının size verdiği zarar daha çok artacaktır. Süreç uzadıkça tereyağının oksitlenmesi ve kokması olasıdır. Bu tereyağının tadını oldukça kötü yapar. Bu nedenle tereyağını opak bir kapta, doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun.

BAL

Bal, düşük pH ve düşük nem içeriğine sahiptir. Bu da yapışkan ve tatlı olan herhangi bir şeyin hayatta kalmasını oldukça zorlaştırır. Bal için ideal sıcaklığı tutturmak biraz zor olsa da en ideali yine oda sıcaklığıdır.

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Buzdolabında muhafaza edilen bal sertleşir, kristalleşir ve tadında bozulmalar meydana gelir. Balı oda sıcaklığında, reaktif olmayan bir kapta ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.


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