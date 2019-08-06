Mynet Trend

Bu da oldu! Mardin'de 'Bana niye oy vermedin' dayağı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Rıfat Dinç ve engelli kızının, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek darp edildiği iddia edildi.

Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı. Rıfat Dinç ve ailesi Emrah Dinç’i destekleyerek muhtar seçilmelerine katkıda bulundu. Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı mahallede, geçtiğimiz günlerde diğer muhtar adayı olan M.Ş.D. ve 8 kişinin, Rıfat Dinç ve ailesine saldırarak darp ettiği öne sürüldü. Darp olayı sonrası ailesi ile birlikte zor günler yaşayan Rıfat Dinç, konuyu savcılığa taşıdı.

Zanlıların savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılması sonrası Rıfat Dinç ve ailesi her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

'BAYILANA KADAR SOPALARLA DÖVDÜLER'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rıfat Dinç, eşiyle birlikte 29 Temmuz’da misafirlikten döndükleri gece önlerinin 3 arabayla kesildiğini söyledi. Dinç, “7-8 kişi eli sopalarla engelli çocuğumla birlikte beni ölümüne dövdüler. Engelli kızım Dilek üzerime atladı ve onun sırtına da değnekle vurdular. Şu an korktuğu için 8 gündür dışarı çıkmıyor. Ben muhtarlık seçiminde diğer akrabamıza oy verdim diye bunları yapıyorlar bize. Bayılana kadar sopalarla bizi dövdüler. Kızımın kendi gelip ‘Babama vurmayın’ diye söylemesini ben ölüme kadar bu acıyı unutmayacağım. Biz devletimize güveniyoruz. Şuan bunlara tutuklama olmamış. Bu zanlıların serbest bırakılmasından sonra ailece çok tedirginiz” dedi.

Bedensel engelli olan Dilek Dinç ise, korkudan bakkala dahi çıkamadıklarını ifade ederek o anı sürekli yaşadıklarını söyledi. Kendilerini darp edenlerin sürekli bir daha gelecekmiş gibi hissettiklerini kaydeden Dilek Dinç, babasına, kendisine ve ailesine bunu yapanların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Konu ile ilgili konuşan M.Ş.D., olayın iftira olduğunu ve gerekli görüntü ile bilgilerin savcılığa iletildiğini ifade etti.

(İHA)

PARTNERBu besinler yağ yaktırıyorBu besinler yağ yaktırıyor
Sert tepki: İhanet ve enayilik...Sert tepki: İhanet ve enayilik...
Cesedi yırtıcı hayvanlarca parçalanmış halde bulunduCesedi yırtıcı hayvanlarca parçalanmış halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Oy kavga muhtar

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Kaz Dağları tepkisi: Yeter artık, kendinize gelin

Kaz Dağları tepkisi: Yeter artık, kendinize gelin

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Norm Ender'den Kaz Dağları tepkisi

Sert tepki: İhanet ve enayilik...

Cesedi 18 gün sonra bulundu! Yırtıcı hayvanlarca parçalanmış

Cesedi yırtıcı hayvanlarca parçalanmış halde bulundu

Gaziantep'teki Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Gaziantep'teki Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi

Eşi ölünce yerleştirdiği adada 14 yıldır yalnız yaşıyor

Polis hareketlerinden şüphelendi! Üzerinden tarihi eserler çıktı

Polisin şüphelendiği kişinin üzerinden tarihi sikkeler çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.