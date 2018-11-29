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Bu da oldu! Motosiklet egzozunu patlamış mısır makinesi olarak kullandılar

Burak Erdemir Burak Erdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 29.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da ezber bozan mısır patlatma yöntemi ilginç görüntülere sahne oldu. Motosiklet egzozuyla mısır patlatan kişilerin bu akılalmaz fikri adeta çığır açtı.

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen görüntüde motosiklet egzozunu mısır patlatma makinesi gibi kullanan kişiler herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kişi motor çalışırken ezgozun içine kuru mısır tanelerini atıyor.

Videonun ikinci kısmında ise motor biraz daha fazla çalıştırılıyor. Bu sırada egzozun içine atılan mısırlar patlamış şekilde dışarı fırlıyor. Sosyal medyada çok ilginç görüntülerle farklı olaylara sahne olan Hindistan, yine ezber bozan bir videoyla ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan patlamış mısır egzoz Motosiklet

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