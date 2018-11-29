Bu da oldu! Motosiklet egzozunu patlamış mısır makinesi olarak kullandılar

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen görüntüde motosiklet egzozunu mısır patlatma makinesi gibi kullanan kişiler herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kişi motor çalışırken ezgozun içine kuru mısır tanelerini atıyor.

Videonun ikinci kısmında ise motor biraz daha fazla çalıştırılıyor. Bu sırada egzozun içine atılan mısırlar patlamış şekilde dışarı fırlıyor. Sosyal medyada çok ilginç görüntülerle farklı olaylara sahne olan Hindistan, yine ezber bozan bir videoyla ilgi gördü.



