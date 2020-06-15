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Bu diyet programı haftada 5 kilo verdiriyor! Uygulamak çok basit...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bir haftada hızlıca birkaç kilo mu vermek istiyorsunuz? Bu imkansız gibi görünebilir ama vücuttaki yağdan ziyade su ağırlığından kaybederek aslında mümkün. Düğün mevsimi gelmişken ve yaz tatili kapıdayken panik yapmanıza gerek yok. İşte, kısa sürede hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak öneriler…

Bu diyet programı haftada 5 kilo verdiriyor! Uygulamak çok basit...

Birçok diyet planı kişiyi tatmin etmez çünkü ya çok fazla açlık hissedilir ya da çok ağır diyetlerdir. Kısa sürede kilo vermek için en etkili diyetler düşük karbonhidratlı diyetlerdir ve diğer diyetlerden daha kolay yapılabilir. Hızlı ama sağlıklı bir şekilde 5 kilo vermek istiyorsanız önerilerimize kulak verebilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ TUTMAK KALORİ YÜKÜNÜZÜ AZALTIR

Her türlü kilo kaybının anahtarı, öncelikle kalori yükünüzü azaltmaktır. Bir haftada 5 kilo vermek istiyorsanız kalori alımınızı takip edebileceğiniz bir aplikasyon kullanabilirsiniz. Aralıklı oruç, son yıllarda oldukça popüler bir diyet şekli. Yeme sıklığınızı azaltarak daha az kalori tüketimine dayalı olan bu diyette kahvaltınızı sabah 10 gibi yapabilir, arada en az 10 saat bırakarak son yemeğinizi de akşam 8 gibi yiyebilirsiniz.

EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

Her ne kadar diyetler kilo vermek için çok önemli olsa da bunu egzersizle desteklemek şarttır. Özellikle ağırlık antrenmanlarının bu konuda etkili olduğu biliniyor. Bu egzersizlerde vücut enerjiye ihtiyaç duyacağı için yağ depolarınıza gidip yağ tüketmenizi sağlayacaktır. Bir hafta boyunca her gün ağırlık antrenmanları yaparak ve koşu bandında koşarak kalorilerinizi kısa sürede yakabilirsiniz. Bu arada günlük hayatınızda da genel olarak aktif olmaya çalışmak kilo vermede etkili olur. Asansör yerine merdiven kullanabilir ya da öğle aralarında yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Günlük adım sayınızın 10 bin ve üzeri olması kalori yakımında size fayda sağlayacaktır. Vücudunuzda ödem olmaması için tuzu azaltabilir, magnezyum ve B6 takviyesi alabilirsiniz.

BESLENMEDE PROTEİNE AĞIRLIK VEREBİLİRSİNİZ

Bir haftada 5 kilo vermenin sırlarından biri de beslenmeye özen göstermek ve karbonhidrat alımını sınırlandırmaktır. Ayrıca nişastayı azaltıp yağsız proteinle beslenmek bu süredeki en büyük yardımcınız olacak. Araştırmalar, proteinin iştah azaltmada ve metabolizmayı hızlandırmada etkin olduğunu gösteriyor. Bu arada bu bir hafta içinde kesinlikle işlenmiş yiyeceklerden uzak durup tamamen doğal yiyeceklere yönelmek, hızlı kilo vermenin anahtarlarından biri.

BİR HAFTADA 5 KİLO İÇİN BİR DİYET ÖNERİSİ

Yedi gün boyunca farklı gıda gruplarından yiyecekler yiyerek az zamanda daha fazla kilo verebilirsiniz. Vereceğimiz basit diyet örneğiyle bir hafta sonunda 5 kilo vermek mümkün.

Not: Uygulamadan önce doktora danışmayı ihmal etmeyin!

Gün 1: Diyetin ilk günü boyunca muz haricindeki meyvelerden yiyebilirsiniz. Bu noktada kavun bol sulu olduğu için önerilir.
Gün 2: Kahvaltıda orta boy bir patates ve gün içinde de herhangi bir haşlanmış veya çiğ sebzeyi tüketebilirsiniz.
Gün 3: Diyetin 3. gününde yiyeceğiniz, muz ve patates dışındaki haşlanmış veya çiğ sebzeler olmalı.
Gün 4: Sadece üç bardak yağsız süt ve 6 adet muz ile dördüncü günü geçirebilirsiniz.
Gün 5: 250 gram civarında tavuk veya balığı domatesle birlikte tüketebilirsiniz. Ya da bunların yerine kahverengi pirinç pilavı ve süzme peyniri koyabilirsiniz.
Gün 6: Tercihen ıspanak olmak üzere farklı sebzeleri gün boyunca yiyebilirsiniz. Bol su içmek de unutulmamalı.
Gün 7: Kahverengi pirinç, meyve ve sebzeler diyetin bu son gününde tüketilebilir. Ayrıca bu bir hafta boyunca günlük 45 dakika yürüyüş yapılabilir ve şekersiz çay gibi içecekler içilebilir.

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