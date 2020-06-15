Bu diyet programı haftada 5 kilo verdiriyor! Uygulamak çok basit...

Birçok diyet planı kişiyi tatmin etmez çünkü ya çok fazla açlık hissedilir ya da çok ağır diyetlerdir. Kısa sürede kilo vermek için en etkili diyetler düşük karbonhidratlı diyetlerdir ve diğer diyetlerden daha kolay yapılabilir. Hızlı ama sağlıklı bir şekilde 5 kilo vermek istiyorsanız önerilerimize kulak verebilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ TUTMAK KALORİ YÜKÜNÜZÜ AZALTIR

Her türlü kilo kaybının anahtarı, öncelikle kalori yükünüzü azaltmaktır. Bir haftada 5 kilo vermek istiyorsanız kalori alımınızı takip edebileceğiniz bir aplikasyon kullanabilirsiniz. Aralıklı oruç, son yıllarda oldukça popüler bir diyet şekli. Yeme sıklığınızı azaltarak daha az kalori tüketimine dayalı olan bu diyette kahvaltınızı sabah 10 gibi yapabilir, arada en az 10 saat bırakarak son yemeğinizi de akşam 8 gibi yiyebilirsiniz.

EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

Her ne kadar diyetler kilo vermek için çok önemli olsa da bunu egzersizle desteklemek şarttır. Özellikle ağırlık antrenmanlarının bu konuda etkili olduğu biliniyor. Bu egzersizlerde vücut enerjiye ihtiyaç duyacağı için yağ depolarınıza gidip yağ tüketmenizi sağlayacaktır. Bir hafta boyunca her gün ağırlık antrenmanları yaparak ve koşu bandında koşarak kalorilerinizi kısa sürede yakabilirsiniz. Bu arada günlük hayatınızda da genel olarak aktif olmaya çalışmak kilo vermede etkili olur. Asansör yerine merdiven kullanabilir ya da öğle aralarında yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Günlük adım sayınızın 10 bin ve üzeri olması kalori yakımında size fayda sağlayacaktır. Vücudunuzda ödem olmaması için tuzu azaltabilir, magnezyum ve B6 takviyesi alabilirsiniz.