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    4. Bu dondurma yedikçe ödem attırıyor! Kalori diye biliniyor ama yağı eritiyor!

    Bu dondurma yedikçe ödem attırıyor! Kalori diye biliniyor ama yağı eritiyor!

    10.09.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ödem savar dondurma olarak bilinen bu dondurma çeşidi yiyenlerin damak lezzeti alması dışında ödem atmasına yarıyor. Dondurma yemekten hoşlananlar için çarpıcı faydası olduğu öğrenilen ödem savar dondurmanın tarifi merak ediliyor. Bu tarifle yapılan dondurma yedikçe ödem attırıyor. Kalori diye bilinen ama yağ eritmeye yarayan dondurmanın tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

    Yağ ve ödem atmaya yarayan dondurmanın tarifi araştırılan konular arasında yer aldı. Ananas ile yapıldığı öğrenilen bu dondurmanın tarifi merak ediliyor. Kalori almaktan çekinen ama dondurma çok sevenler için bu dondurmanın faydası duyanları şaşırtıyor. İşte ödem savar dondurma tarifi...

    Malzemeler

    1 adet ananas
    3 dolu yemek kaşığı yoğurt veya 1/2 su bardağı süt
    Hazırlanışı:
    Ananasın tamamını küçük parçalar halinde doğrayıp dondurun. Daha sonra yoğurt veya süt ile karıştırıp blender ettikten sonra kabınıza alıp tekrar buzluğa atın. 1-2 saat daha dondurduktan sonra ödem atıcı dondurmanız yemeye hazır.
    Dipnot: Güçlü bir blender aletiniz yok ise ananasları dondurmadan yoğurt ile blender ettikten sonra dondurun veya bitkisel süt kullanın.
    Üzerini file badem ile süsleyebilirsiniz. Yoğurt, meyve ve kuruyemiş üçlüsü uzun süre tok tutuyor. Bu şekilde bir ana öğününüz yerine tüketerek bir öğününüzü hafif geçirebilirsiniz veya daha uzun süre tok tutacak bir ara öğün yapabilirsiniz.

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    dondurma tarif yağ tarifi

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