Bu dondurma yedikçe ödem attırıyor! Kalori diye biliniyor ama yağı eritiyor!

Yağ ve ödem atmaya yarayan dondurmanın tarifi araştırılan konular arasında yer aldı. Ananas ile yapıldığı öğrenilen bu dondurmanın tarifi merak ediliyor. Kalori almaktan çekinen ama dondurma çok sevenler için bu dondurmanın faydası duyanları şaşırtıyor. İşte ödem savar dondurma tarifi...

Malzemeler



1 adet ananas

3 dolu yemek kaşığı yoğurt veya 1/2 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Ananasın tamamını küçük parçalar halinde doğrayıp dondurun. Daha sonra yoğurt veya süt ile karıştırıp blender ettikten sonra kabınıza alıp tekrar buzluğa atın. 1-2 saat daha dondurduktan sonra ödem atıcı dondurmanız yemeye hazır.

Dipnot: Güçlü bir blender aletiniz yok ise ananasları dondurmadan yoğurt ile blender ettikten sonra dondurun veya bitkisel süt kullanın.

Üzerini file badem ile süsleyebilirsiniz. Yoğurt, meyve ve kuruyemiş üçlüsü uzun süre tok tutuyor. Bu şekilde bir ana öğününüz yerine tüketerek bir öğününüzü hafif geçirebilirsiniz veya daha uzun süre tok tutacak bir ara öğün yapabilirsiniz.



