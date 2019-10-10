Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Tartışmalı fotoğrafta Kendra Munro ve Torsten Mueller Kanada'nın Cambridge şehrindeki bir duvarın önünde öpüşüyor ve yanlarında fotoşopla yerleştirilmiş, distopik dizinin simgesi kırmızı cübbeyi giyen beyaz başlıklı kadınlar yer alıyor. Eleştiriler, hem çifti hem de fotoğrafçıları kadınların seks kölesi yapılarak taşıyıcı anneliğe zorlandığı dizinin özünü "kavrayamamakla" suçladı.

Görüntüyü ilk olarak Facebook'tan paylaşan fotoğrafçılar Shawn Van Daele ve Clint Russell şunları yazdı:

Kutlarız! Kendra ve Torsten evlendiler! Eğer aranızda The Handmaid's Tale hayranları varsa, çoğunlukla Cambridge'de çekildiğini biliyorsunuzdur! (...) Bu nedenle dizinin hayranları olarak K&T'nin, Mill Race Park'taki 'idam duvarında' çekilen düğün fotoğraflarında bazı Handmaid'lerin de bulunması uygun göründü!

FOTOĞRAF KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Bu paylaşımın ardından öfkeli sosyal medya kullanıcıları, gönderiyi hem Instagram hem de Twitter üzerinden paylaşmaya başladı. Bunun üzerine fotoğraf, hızla "viral" oldu. Binlerce kişi fotoğrafa yorum yaptı ve çoğu kullanıcı “duyarsızlıkla” veya “zevksizlikle" eleştirerek paylaştı.