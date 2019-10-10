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Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Popüler televizyon dizisi The Handmaid's Tale'deki "idam duvarının" bir kopyası önünde düğün fotoğrafları için poz veren yeni evli çift, internette eleştirilere maruz kaldı. İşte o ilginç olay...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Tartışmalı fotoğrafta Kendra Munro ve Torsten Mueller Kanada'nın Cambridge şehrindeki bir duvarın önünde öpüşüyor ve yanlarında fotoşopla yerleştirilmiş, distopik dizinin simgesi kırmızı cübbeyi giyen beyaz başlıklı kadınlar yer alıyor. Eleştiriler, hem çifti hem de fotoğrafçıları kadınların seks kölesi yapılarak taşıyıcı anneliğe zorlandığı dizinin özünü "kavrayamamakla" suçladı.

Görüntüyü ilk olarak Facebook'tan paylaşan fotoğrafçılar Shawn Van Daele ve Clint Russell şunları yazdı:

Kutlarız! Kendra ve Torsten evlendiler! Eğer aranızda The Handmaid's Tale hayranları varsa, çoğunlukla Cambridge'de çekildiğini biliyorsunuzdur! (...) Bu nedenle dizinin hayranları olarak K&T'nin, Mill Race Park'taki 'idam duvarında' çekilen düğün fotoğraflarında bazı Handmaid'lerin de bulunması uygun göründü!

FOTOĞRAF KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Bu paylaşımın ardından öfkeli sosyal medya kullanıcıları, gönderiyi hem Instagram hem de Twitter üzerinden paylaşmaya başladı. Bunun üzerine fotoğraf, hızla "viral" oldu. Binlerce kişi fotoğrafa yorum yaptı ve çoğu kullanıcı “duyarsızlıkla” veya “zevksizlikle" eleştirerek paylaştı.

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'BU FOTOĞRAF TAM ANLAMIYLA MİDE BULANDIRICI'

Kullanıcılarda biri, “Kesinlikle kabul edilemez. İnsanın köleleştirilmesi bir düğün 'teması' olamaz" diye yazarken, başka biriyse şu ifadeleri kullandı:

Bu tam anlamıyla zevksizlik, bir eser bu kadar yanlış anlaşılabilir. Bu hareket, bir edebi esere nasıl saygısızlık edilebileceğinin örneği. Bir diğer kullanıcı da, “Vay canına, bu son derece rahatsız edici. 'Kutlarız' mı? Ciddi misiniz? Diziyi çok seviyorum ama bu fotoğraf tam anlamıyla mide bulandırıcı" yorumunu yaptı.

FOTOĞRAFÇILAR SAVUNMAYA GEÇTİ

Şiddetli tepkinin ardından Van Daele ve Russell, bütün meselenin zaten ciddi bir tartışma başlatmakla ilgili olduğunda ısrar ederek fotoğrafı savunmaya girişti. Fotoğrafçılar Facebook üzerinden şunları yazdı:

Bu görüntüden rahatsızlık duyan herkese: Aslında tamamen aynı fikirdeyiz! Görev başarıya ulaştı! (...) Bir televizyon dizisinin bölümlerini art arda izlemek ve ardından geliştirmek için çok uğraştıkları dizinin baharda çıkacak yeni sezonu gelene kadar hiç bir şey yapmamak yerine, şimdi herkes bunu konuşuyor.

İkili, fotoğrafa yönelik eleştirel yorumların televizyonlarda yer alan “nefreti, bölünmeyi, korkuyu ve insanlığın çöküşünü” yansıttığını ifade etti:

Bir an durup düşünün ve aslında gerçekleri bilmediğiniz ihtimalini değerlendirin. Bu fotoğrafı, Margaret'ın dahiyane eserindeki baskı, şiddet ve eşitsizlik alt metinlerinin çoğuna yabancı olmayan iki 'cinsiyet haini' (Gender traitor, kendi cinsiyetinin çıkarına olduğu varsayılan yaklaşım ve tutumlara karşı çıkan kişilere denir) hazırladı ve yayımladı.

Fotoğrafçılar, kendilerini eleştirenleri "Instagram'da gezip, düşünmeden yorum yapmak" yerine kadın yürüyüşlerine katılarak öfkelerini pratiğe dökmeye ve eşit hakları savunmaya davet etti.

İkili, yazısını şöyle sonlandırdı:

Kızdığınız şey, tam olarak nedir? Bunu kendinize sordunuz mu? Ve gerçek dünyada, bu konuyla ilgili aktif olarak ne yapıyorsunuz? (...) Bunun tartışma başlatmasından heyecan duyuyoruz!

SOSYAL MEDYADAN KALDIRILDI

Van Daele ve Russell, yeni evlenen çiftin talebi üzerine fotoğrafı sosyal medyadan kaldırdı.

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