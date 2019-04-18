Bu düğünde her şey ilginç! Bikini ve işçi tulumuyla...

Florida'daki bir çift ilginç bir düğün törenine imza attılar. Sahilde derme çatma bir gelin kemeriyle süslenmiş çöp toplama kamyonunun kasasında birbirlerine 'Evet' diyerek dünya evine giren çift, ardından çamurda yuvarlanıp evliliklerini kutladılar.

Jeremy ve Ahrielle Biddle adlı çiftin düğününde ilginç olan sadece nikahın kıyıldığı yer değildi. Gelinlik yerine beyaz bir bikini giyen gelin ve tamirci tulumu giyen damat, Güney Florida'da kıyılan nikahın tam da böyle olması gerektiğini savundu.

Bu düğünün internette bu kadar çok izleneceğini tahmin edemediklerini söyleyen çift, viral olan düğünlerinin ardından şimdi balayına gidecekleri parayı toplayabilmek için bir GoFundMe sayfası hazırladı. Jeremy, gelinine sadece 'hak ettiği balayını' vermek istediğini söyledi.

Kolorado Rockies'de gezinmeyi umut eden ikili, hayallerindeki yolculuk için 5.000 dolar biriktirmek istiyor.

Kampanya açıklamasında şöyle yazıyor: "Son redneck düğünümüz viral hale geldiğinden, güzel gelinime hak ettiği balayını vermeme yardım etmeleri için hayranlarımıza ulaşmayı düşündüm."



