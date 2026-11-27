X, Telegram, Reddit ve Instagram gibi birçok popüler uygulama, kullanıcıların varsayılan uygulama ikonunu değiştirmesine olanak tanıyor. Geçtiğimiz ay ise YouTube'un da benzer bir özelliği geliştirdiğini ve Premium abonelerine uygulama ikonunu değiştirme fırsatı sunduğu öğrenildi.

YOUTUBE PREMIUM ABONELERİNE SİMGE DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Şimdi ise Radu Oncescu isimli bir kullanıcı, X platformunda, kullanıcıların varsayılan ikonu mevcut üç seçenekten biriyle değiştirebileceği ayarın ekran görüntülerini paylaştı.

Bu seçenekler arasında, gümüş bir YouTube Oynat düğmesine benzeyen parlak, metal benzeri bir yüzeye sahip bir simge, kırmızı boya kullanılarak yapılmış fırça darbelerine benzeyen bir simge ve simge üzerinde piksel efekti ve gradyan bulunan bir simge yer alıyor.

YOUTUBE UYGULAMA SİMGESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bu seçenekler, YouTube uygulamasının Ayarlar > Genel > Premium uygulama ikonu menüsünde bulunuyor. Özelliğin Android'de test edildiği görülse de, kullanıcıya göre iOS'ta da mevcut. Geçen hafta X platformunda kullanıcı howfxr tarafından bildirilen bir başka rapor, bu özelliğin bazı Android kullanıcıları için de göründüğünü öne sürüyor.

Her iki durumda da, bu yeni özellik henüz yaygın olarak kullanılabilir görünmüyor. Bu yüzden bu özelliğe henüz sahip değilseniz endişelenmenize gerek yok.

DÖRT FARKLI SİMGE DAHA TEST EDİLİYOR

Bu arada, YouTube dört farklı ikon seçeneğini daha test ediyor, bunlar arasında bazı retro stiller de bulunuyor, ancak şu an için bu ikonlar kullanılabilir değil.

Kaynak: Android Authority