Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı! Elektrik kesilince buzdolabındaki yiyeceklere ne olur?

Kısa süreli elektrik kesintileri buzdolabı ve dondurucu gibi cihazları çok etkilemeyecektir. Peki, elektrik olmadan buzdolabında ve derin dondurucuda yiyecekler ne kadar dayanır? Bazı markalara göre, buzdolabındaki yiyecekler dört ila altı saate kadar güvende kalabilir.

Elektrik kesintisi durumunda, cihazın termometreleri, yiyeceklerin güvenli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmak için buzdolabı ve dondurucudaki sıcaklıkları gösterir.

UZUN SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİNDE NE YAPILMALI?

Elektrik kesildiğinde, bozulabilir gıdalarınızın hızla bozulmasını önlemek için atabileceğiniz bazı yararlı adımlar atmalısınız.

Elektrik kesintisinden sonra buzdolabının ve derin dondurucunun kapılarını kapalı tutun. Yiyecekler buzdolabında dört saate, tam dondurucuda 48 saate ve yarım dondurucuda 24 saate kadar taze kalabilir. Et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurtalar, yumuşak peynirler, rendelenmiş peynirler ve süt, sıcaklıkları iki saatten fazla dört santigrat derece veya üzerindeyse, atılmalıdır. Bir elektrik kesintisi veya arıza meydana gelirse, çözülme sürecini yavaşlatmak için buz blokları kullanılabilir. Yiyecekleri buz bloklarıyla katmanlayın ve mümkünse soğuk bir torbaya ekleyin.

En uzun saklama süresi, buz paketini üst bölmedeki yiyeceklerin üzerine koyarak elde edilir.

BAKTERİLERİ UZAK TUTUN

Bakterilerin büyümesini önlemek için bir buzdolabı genellikle beş santigrat derece veya daha düşük bir sıcaklıkta tutulur.

Zararlı bakterilerle çapraz bulaşmayı önlemek için et paketlerinin sıkıca kapatıldığından emin olun.



