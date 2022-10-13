Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Konu doğru pilav pişirmek olduğunda herkesin farklı yöntemleri vardır. Bazıları fazla su ile kaynatmayı sever, bazıları önden suda bekleterek daha az suda pişirmeyi tercih eder. Son yıllarsa ise buharda pilav pişirme popüler hale geldi.

Profesyonel bir aşçı, pirinci pişirmenin doğru yolu ve pişirilen pirincin çeşidine bağlı olarak yöntemlerin nasıl değişebileceği hakkında konuştu.

PİLAV İÇİN MÜKEMMEL SU VE PİRİNÇ ORANI NEDİR?

Anna Beheshti verdiği bir röportajda, pilav için mükemmel su ve pirinç oranının pirincin cinsine göre değiştiğini söyledi.

Behesti, "Mükemmel pişmiş Basmati pirinci için 2:1 su pirinci oranı en iyisidir. Örneğin Yasemin veya uzun taneli pirinç türü için doğru su pirinci oranı 1.5:1'dir. Daha sıkı bir doku tercih ederseniz, kendi zevkinize göre ayarlamak için suyu biraz azaltabilirsiniz. Bazı uzmanlar, pişirmeden önce pirinç tanelerini durulamayı veya yıkamayı önerir." diyor.

BASMATİ PİRİNCİNDEN PİLAV NASIL YAPILIR?

Basmati pirincini yıkamak, fazla nişastayı ortadan kaldıran, size daha ayrı, kabarık taneler verirken aynı zamanda harika lezzetini ortaya çıkaran, pişirmeden önce hayati bir adımdır.

MÜKEMMEL PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Anna Behesti kendi kullandığı tarifi de paylaştı.

PİRİNÇ PİLAVI İÇİN MALZEMELER

İki çay bardağı basmati pirinci

500 ml su

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci bir elek veya kevgir kullanarak soğuk su altında yıkayın veya su berraklaşana kadar bir tencerede durulayın.

Yıkanmış pirinçle birlikte en az 500 ml suyu bir tencereye ekleyin ve kaynatın.

Karıştırın ve kapağı açık olarak orta ateşte 10-12 dakika pişirin.

İlk sıcağı gittikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun



