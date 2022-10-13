Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Konu doğru pilav pişirmek olduğunda herkesin farklı yöntemleri vardır. Bazıları fazla su ile kaynatmayı sever, bazıları önden suda bekleterek daha az suda pişirmeyi tercih eder. Son yıllarsa ise buharda pilav pişirme popüler hale geldi.
Profesyonel bir aşçı, pirinci pişirmenin doğru yolu ve pişirilen pirincin çeşidine bağlı olarak yöntemlerin nasıl değişebileceği hakkında konuştu.
Anna Beheshti verdiği bir röportajda, pilav için mükemmel su ve pirinç oranının pirincin cinsine göre değiştiğini söyledi.
Behesti, "Mükemmel pişmiş Basmati pirinci için 2:1 su pirinci oranı en iyisidir. Örneğin Yasemin veya uzun taneli pirinç türü için doğru su pirinci oranı 1.5:1'dir. Daha sıkı bir doku tercih ederseniz, kendi zevkinize göre ayarlamak için suyu biraz azaltabilirsiniz. Bazı uzmanlar, pişirmeden önce pirinç tanelerini durulamayı veya yıkamayı önerir." diyor.
Basmati pirincini yıkamak, fazla nişastayı ortadan kaldıran, size daha ayrı, kabarık taneler verirken aynı zamanda harika lezzetini ortaya çıkaran, pişirmeden önce hayati bir adımdır.
Anna Behesti kendi kullandığı tarifi de paylaştı.
İki çay bardağı basmati pirinci
500 ml su
Afiyet olsun
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