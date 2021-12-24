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Bu fotoğrafçı diğerlerinden çok farklı! Çıplak insanların fotoğraflarını çekiyor

24.12.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Yulia Smetana isimli bir kadın mesleğiyle şaşırtmayı başardı. Genç kadın, bir fotoğrafçı ancak çalışma alanı ve teması bir hayli farklı. Çünkü Smetana tamamen çıplak modellerinin fotoğraflarını çekiyor. Smetana’nın modelleri arasında müstehcen arkadaşlık siteleri için fotoğraf isteyenler ve natüralizmi savunan gruplar yer alıyor.

Bu fotoğrafçı diğerlerinden çok farklı! Çıplak insanların fotoğraflarını çekiyor

İspanya’da yaşayan Yulia Smetana isimli bir fotoğrafçı insanların çıplak fotoğraflarını çekerek geçimini sağlıyor. Tamamen modellerinin isteği ve rızası doğrultusunda çekimlerini yapan Smetana, set sırasında kendisi de genellikle çıplak olmayı tercih ediyor. Model profilinde özellikle Smetana, bekar kadın ve erkeklerin, natüralizmi savunan çiftlerin ve arkadaşlık sitelerindeki profillerini geliştirmek isteyenlerin olduğunu belirtti.

Smetana, “Görünüşe göre diğer fotoğrafçıların korktuğu birçok tabuyu fotoğraflıyorum. Bunu yapmaktan büyük keyif alıyorum. Çünkü çıplaklığın ayıp bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi bedenini sevmeli” dedi.

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"KORONAVİRÜSTE BÜTÜN REZERVASYONLARIMIZ DOLDU"

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Smetana eşiyle birlikte fotoğrafçılık yaptıklarını anlattı. Önceki yıllarda genellikle düğün, doğum günü ve doğum günü gibi özel etkinliklere fotoğrafçı olarak katıldıklarını dile getiren Smetana, koronavirüs pandemisi başladığından sektörde yeni yollar denemeye başladıklarını söyledi.

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Kendilerini sanatçı olarak tanımlayan Smetana, “Koronavirüs başladığında tüm rezervasyonlarımız aşağı yukarı durdu. Sağlıklı bir aile şirketinin devam edebilmesi için mutlaka gelir elde etmesi gerekiyor. Biz de nü çekimlere başladık. Kısa sürede ünümüz attı ve rezervasyonlarımız dolmaya başladı” dedi.

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