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  4. Böyle terapi görülmedi! Danışanları istediği için soyunan Sarah White’ın çıplak terapi seansı sosyal medyada gündem yarattı

Böyle terapi görülmedi! Danışanları istediği için soyunan Sarah White’ın çıplak terapi seansı sosyal medyada gündem yarattı

20.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan 30 yaşındaki Sarah White, çıplaklığın zihinleri açtığını savunarak oldukça ilginç bir terapi yöntemine imza attı. White, üniversitede gördüğü psikoloji kursunun etkisiyle danışanlarını şaşırtan bir terapi uyguluyor. Seansa giyinik olarak başlayan White, danışanların isteği doğrultusunda soyunuyor.

Böyle terapi görülmedi! Danışanları istediği için soyunan Sarah White’ın çıplak terapi seansı sosyal medyada gündem yarattı

2010 yılında psikolojik destek vermeye başlayan White, lisansı olmamasına rağmen danışanlarının üzerinde herkesi şaşırtan bir uygulama yapıyor. White’in psikoloji alanında yetkili olmadığını kabul eden bir anlaşmaya imza atan danışanlar seansa geleneksel bir şekilde başlıyor. Hastalarının problemlerini tartışıyor, kişisel sorunlarını dinliyor. Birçok ünlü dahil yüzlerce insana hizmet veriyor.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA TANINIYOR

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White, seansın ilerleyen dakikalarında ise çıplaklık üzerine konuşmalar yaparak danışanlarıyla tabuları yıkan bir bağ kuruyor. Danışanlarının büyük bir bölümünün erkeklerden oluştuğunu ifade eden White, “Cinselliği genellikle yakınlığa değer verilmeyen bir ilişki kalıbına sokuyorlar. Güven ve iç görü için seans sırasında periyodik olarak çıplak olduğun videoları danışanlarıma gönderiyorum. Bu yöntem depresyonun üstesinden gelmek ve erektil disfonksiyonla başa çıkmak için etkili oluyor” dedi.

OnlyFans ve Instgram hesapları üzerinden alışılmadık terapi yöntemine ilişkin paylaşımlar yapan White, "Kadınlara saygı duyulması ve değer verilmesi konusunda kesinlikle önemli sosyal ilerlemeler kaydettik” diye konuştu.

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sosyal medya
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