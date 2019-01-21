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Bu fotoğrafla tanınmıştı son hali inanılmaz!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 21.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

7 yaşındayken çektirdiği bir fotoğrafla 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan Thylane Blondeau, ’10 Year Challenge’ akımına katıldı. Blondeau'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Bu fotoğrafla tanınmıştı son hali inanılmaz!

Thylane Blondeau, yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik kattı. Şu anda 17 yaşında olan ve modellik yapan Fransız güzel, ’10 Year Challenge’ akımına uyarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini büyüledi.

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Thylane Blondeau, 7 yaşındayken çektirdiği fotoğraf internette yayılınca birden dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Şu anda Instagramda 2.9 milyon takipçisi olan Blondeau, Juicy Couture, L'Oreal Paris ve Tommy Hilfiger gibi markalarla çalışıyor.

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Güzel model son olarak sosyal medyanın yeni akımı '10 Year Challenge' paylaşımıyla gündeme geldi. Blondeau, 7 yaşında ünlü olduğu fotoğrafla bugünkü fotoğrafını yan yana paylaşınca takipçilerinden tam not aldı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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10 Year Challenge Dünyanın en güzel kızı

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