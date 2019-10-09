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Bu fotoğraflar çevre kirliliğinin hayvanlara olan etkisini gözler önüne serdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

İnsanlığın dünyanın yaban hayatı üzerindeki etkisini göstermek için keskin fotoğraflardan oluşan bir galeri gerçekleştirildi. İşte o kalp burkan ve çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seren fotoğraflar...

Bu fotoğraflar çevre kirliliğinin hayvanlara olan etkisini gözler önüne serdi!

İklim protestocuları dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde sokaklara döküldü ve iklim protestolarına öncülük eden aktivist Greta Thunberg'in çalışmaları daha da çok ses getirmeye başlayınca, iklim değişikliği insanların kafasında en ön sırada yer alıyor. Bununla birlikte, insanlığın ve üretilen atığın vahşi yaşam üzerindeki etkisi, bu keskin görüntülerde de anlaşılacağı gibi, özellikle zarar verici bir etkidir. Bu fotoğraflar çöplerin hayvanlar üzerindeki etkilerini, en gerçek ve yıkıcı şekilde gösteriyor.

İşte çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi...

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Anahtar Kelimeler:
çevre kirliliği iklim değişikliği greta thunberg

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