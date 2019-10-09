Bu fotoğraflar çevre kirliliğinin hayvanlara olan etkisini gözler önüne serdi!

İklim protestocuları dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde sokaklara döküldü ve iklim protestolarına öncülük eden aktivist Greta Thunberg'in çalışmaları daha da çok ses getirmeye başlayınca, iklim değişikliği insanların kafasında en ön sırada yer alıyor. Bununla birlikte, insanlığın ve üretilen atığın vahşi yaşam üzerindeki etkisi, bu keskin görüntülerde de anlaşılacağı gibi, özellikle zarar verici bir etkidir. Bu fotoğraflar çöplerin hayvanlar üzerindeki etkilerini, en gerçek ve yıkıcı şekilde gösteriyor.

İşte çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.





