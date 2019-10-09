Bu fotoğraflar çevre kirliliğinin hayvanlara olan etkisini gözler önüne serdi!

İklim protestocuları dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde sokaklara döküldü ve iklim protestolarına öncülük eden aktivist Greta Thunberg'in çalışmaları daha da çok ses getirmeye başlayınca, iklim değişikliği insanların kafasında en ön sırada yer alıyor. Bununla birlikte, insanlığın ve üretilen atığın vahşi yaşam üzerindeki etkisi, bu keskin görüntülerde de anlaşılacağı gibi, özellikle zarar verici bir etkidir. Bu fotoğraflar çöplerin hayvanlar üzerindeki etkilerini, en gerçek ve yıkıcı şekilde gösteriyor.
İşte çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi...
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
İkinci beynimiz! O bozulursa her şey bozulur
Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Orada bir ilk! Bu sıra dışı otele erkeklerin girmesi yasak
Okuyucu Yorumları 0 yorum