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Bu fotoğraftan sonrası facia! Vanessa Kirby: 'En zoru başlangıç'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 13.01.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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Bu fotoğraftan sonrası facia! Vanessa Kirby: 'En zoru başlangıç'

Netflix yapımı Pieces Of A Woman’daki rolüyle Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılan Vanessa Kirby ve set çalışanları zorlu doğum sahnesinin nasıl çekildiğini anlattı.

Kornél Mundruczo yönetmenliğindeki Netflix yapımı Pieces Of A Woman yarım saatlik bitmek bilmeyen açılış sahnesiyle izleyicilere oldukça zorlu anlar yaşatıyor. İzlemesi bile zor olan bu sahnenin başkahramanı Vanessa Kirby ve çekim esnasında orada olanlar sahnenin nasıl çekildiğini anlattı.

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman’da evde doğum yaparak trajik sonuçlarla karşılaşan Martha adlı kadını canlandırıyor. Filmin senaristi Kata Weber o sahneyle ilgili şunları söyledi:

"Mümkün olduğunca ayrıntılı vermek istedim. Bunun tek bir şey olmasını beklemiyordum, ama yer ve zamana ihtiyacı olduğundan emindim çünkü 20-30 sayfa civarında yazdım. Doğum sırasında mümkün olan tüm duyguları göstermek istedim. Neden? Çünkü sadece trajedi ve kaybı tasvir etmek istemedim, aynı zamanda Martha'nın bebeğe karşı hissettiği sevgiyi ve ayrıca bebeğin varlığını da hissettirmek istedim, bu da bizi Martha'nın tüm iç yolculuğuna götürür."

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Birçok eleştirmenin ve izleyicinin Şimdiye kadar izlediğim en zorlu sahnelerden biri dediği doğum sahnesinin kahramanı Vanessa Kirby, en zor olanın çekimin başlangıcı olduğunu dile getirdi:

"Muhtemelen en zor kısmı başlangıçtı, çünkü 'eylem'i duyuyorsunuz, kesinti olmadan yaklaşık 30 dakikanız olduğunu biliyorsunuz. Ama bir kez içine girdiğinizde, hız treninde olmak gibi, çünkü serbest düşüyorsunuz, anlıyor musunuz? Ne olacağını bilmiyorsun. Satırların çoğu doğaçlama. Bu bölümde olmanız gerektiğini biliyorsunuz ve sonra buraya gidin ve sonra banyoya gidin ve sonra yatak odasına gidin. En zoru başlangıç çünkü normal gerçeklikten oyun oynamaya geçiş yapıyorsunuz ... yani artık bunu gerçekten düşünemezsiniz. Sinirleriniz sadece orada olmanız gerektiği için gidiyor, yoksa bir şeyler ters gidebilir."

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PİECES OF A WOMAN HAKKINDA

Netflix'in ödül avcısı filmlerinden biri olan 'Pieces of a Woman', yeni ebeveyn olma eşiğindeki Bostonlu Martha ve Sean'ı konu alıyor. Çiftin, evde doğum hayal edilemez bir trajediyle sona erdiğinde hayatları geri dönülmez bir şekilde değişir.

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