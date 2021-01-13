Bu fotoğraftan sonrası facia! Vanessa Kirby: 'En zoru başlangıç'

Kornél Mundruczo yönetmenliğindeki Netflix yapımı Pieces Of A Woman yarım saatlik bitmek bilmeyen açılış sahnesiyle izleyicilere oldukça zorlu anlar yaşatıyor. İzlemesi bile zor olan bu sahnenin başkahramanı Vanessa Kirby ve çekim esnasında orada olanlar sahnenin nasıl çekildiğini anlattı.

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman’da evde doğum yaparak trajik sonuçlarla karşılaşan Martha adlı kadını canlandırıyor. Filmin senaristi Kata Weber o sahneyle ilgili şunları söyledi:

"Mümkün olduğunca ayrıntılı vermek istedim. Bunun tek bir şey olmasını beklemiyordum, ama yer ve zamana ihtiyacı olduğundan emindim çünkü 20-30 sayfa civarında yazdım. Doğum sırasında mümkün olan tüm duyguları göstermek istedim. Neden? Çünkü sadece trajedi ve kaybı tasvir etmek istemedim, aynı zamanda Martha'nın bebeğe karşı hissettiği sevgiyi ve ayrıca bebeğin varlığını da hissettirmek istedim, bu da bizi Martha'nın tüm iç yolculuğuna götürür."

Birçok eleştirmenin ve izleyicinin Şimdiye kadar izlediğim en zorlu sahnelerden biri dediği doğum sahnesinin kahramanı Vanessa Kirby, en zor olanın çekimin başlangıcı olduğunu dile getirdi: