Bu gece çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler neler? Berat Kandili'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte Berat Kandili tesbihatı…

İslam alemi için kutsal kabul edilen günlerden biri olan Berat Kandili bu gece ibadetlerle, dualarla idrak edilecek. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu özel geceyi tüm gece evinde ibadetle geçirmek isteyenler 'Berat Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler neler?' sorusuna yanıt arıyor. Biz de sizler için Berat Kandili'ne özel tesbihatları derledik. İşte tüm merak edilenler...

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ:

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

BERAT KANDİLİNDE;

Lâ ilâe illallah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Estağfirullah,

Sübhànallah,

Elhamdülillâh,

Allahu ekber,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:



Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:



Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:



Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh,

Berat Kandilinde;

Lâ ilâe illallah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Estağfirullah,

Sübhànallah,

Elhamdülillâh,

Allahu ekber,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BU GECE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Vakit namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmamak tavsiye edilir.

Nafile namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.

Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.