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Bu geceye dikkat: Saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Dev patlamaya karşı uzmanlar uyardı

Güneş’te yaşanan 8,2 büyüklüğündeki patlamanın etkisi hızla dünyaya yaklaşıyor. G4 seviyesindeki manyetik fırtına, elektrikli cihazları ve iletişim sistemlerini etkileyebilir; uzmanlar vatandaşları önlem almaya çağırdı. Pazar veya pazartesi gecesi elektrik, internet kesintileri ve aurora ışıkları görülebilir.

Bu geceye dikkat: Saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Dev patlamaya karşı uzmanlar uyardı
Çiğdem Sevinç

ABD'den yapılan açıklamaya göre, Güneş’te 8,2 büyüklüğünde büyük bir patlama oldu. Bu patlamadan çıkan enerji, saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor. Uzmanlar, pazar gecesi veya pazartesi sabaha karşı etkili olacak bu manyetik fırtınanın, elektronik sistemleri ve uyduları etkileyebileceğini söylüyor.

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ELEKTRONİK CİHAZLARI PRİZDEN ÇEKİN

G4 seviyesindeki bu güçlü uzay fırtınası, elektrik kesintilerine, GPS ve internet arızalarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşlardan elektronik cihazlarını prizden çekmelerini ve dikkatli olmalarını istedi.

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AURORA GÖRÜLECEK

Fırtına nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde, özellikle İstanbul’da, nadir görülen kuzey ışıklarının (aurora) izlenebileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Güneş abd
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