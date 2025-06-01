Bu geceye dikkat: Saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Dev patlamaya karşı uzmanlar uyardı

ABD'den yapılan açıklamaya göre, Güneş’te 8,2 büyüklüğünde büyük bir patlama oldu. Bu patlamadan çıkan enerji, saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor. Uzmanlar, pazar gecesi veya pazartesi sabaha karşı etkili olacak bu manyetik fırtınanın, elektronik sistemleri ve uyduları etkileyebileceğini söylüyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARI PRİZDEN ÇEKİN

G4 seviyesindeki bu güçlü uzay fırtınası, elektrik kesintilerine, GPS ve internet arızalarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşlardan elektronik cihazlarını prizden çekmelerini ve dikkatli olmalarını istedi.

AURORA GÖRÜLECEK

Fırtına nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde, özellikle İstanbul’da, nadir görülen kuzey ışıklarının (aurora) izlenebileceği tahmin ediliyor.