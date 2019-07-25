Bu genç adamın kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

1975 yılında Saint Petersburg Leningrad Üniversitesi (üniversitenin yeni adı Sankt Petersburg Üniversitesi) Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı, Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı. Aynı zamanda, Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü'nün uluslararası işbirliği alanında danışmanlığını yaptı. 1990'da KGB'den ayrıldı ve Leningrad Belediye Başkanı Sobçak'a yakınlaştı, önce belediye reisinin dış ilişkiler komitesinin başına geçti. Mart 1994'ten sonra başkanın yardımcısı oldu.

Putin'in eski eşine: Ludmiła Putina!

1983 yılında evlenmişler ve 2014 yılında da boşanmışlar. Bu evliliklerinden de iki kızları var: Yekaterina Putina ve Mariya Putina. Ama Putin, evliliği her ne kadar göz önünde olsa da aile hayatını medyadan uzak tutmayı başardı bugüne kadar. Kızları hakkında kimsenin tek kelime dahi etmesine izin vermedi.

Tek bahsettiği şey kızlarının sıradan bir hayat yaşadığı ve onlarla gurur duyduğuydu.

"Kızlarım politika ya da ticaretle uğraşmıyor. İki kızım da Rusya'da yaşıyor, yurt dışında hiç eğitim almadılar. Sıradan insanlar gibi kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu büyük bir onur içinde yapıyorlar. Üç dili akıcı şekilde konuşuyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Kızlarımla gurur duyuyorum."

Büyük kızı Mariya Putina!

1985, St. Petersburg, Rusya doğumlu. Sankt-Peterburg Üniversitesinden mezun olmuş. Hollanda'da yaşıyor ve Hollandalı iş adamı Jorrit Faassen ile evli. Faassen, Hague Üniversitesindeki eğitimi sonrasında Gazprom şirketinde yönetici konumunda çalışmaya başlamış. Ne kadar "sıradan" bir hayatı var bilmiyoruz ama, milyarder olduğu kesin.