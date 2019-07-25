Bu genç adamın kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Vladimir Vladimiroviç Putin 7 Ekim 1952 Leningrad ( Bugünkü St.Petersburg) Rusya’da dünyaya geldi. Şu an Rusya devlet başkanlığını yürütmektedir. Annesi fabrika işçisi, babası donanmada denizaltı filosunda görevli idi.
1975 yılında Saint Petersburg Leningrad Üniversitesi (üniversitenin yeni adı Sankt Petersburg Üniversitesi) Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı, Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı. Aynı zamanda, Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü'nün uluslararası işbirliği alanında danışmanlığını yaptı. 1990'da KGB'den ayrıldı ve Leningrad Belediye Başkanı Sobçak'a yakınlaştı, önce belediye reisinin dış ilişkiler komitesinin başına geçti. Mart 1994'ten sonra başkanın yardımcısı oldu.
Vladimir Vladimiroviç Putin, 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir.
Putin'in eski eşine: Ludmiła Putina!
1983 yılında evlenmişler ve 2014 yılında da boşanmışlar. Bu evliliklerinden de iki kızları var: Yekaterina Putina ve Mariya Putina. Ama Putin, evliliği her ne kadar göz önünde olsa da aile hayatını medyadan uzak tutmayı başardı bugüne kadar. Kızları hakkında kimsenin tek kelime dahi etmesine izin vermedi.
Tek bahsettiği şey kızlarının sıradan bir hayat yaşadığı ve onlarla gurur duyduğuydu.
"Kızlarım politika ya da ticaretle uğraşmıyor. İki kızım da Rusya'da yaşıyor, yurt dışında hiç eğitim almadılar. Sıradan insanlar gibi kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu büyük bir onur içinde yapıyorlar. Üç dili akıcı şekilde konuşuyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Kızlarımla gurur duyuyorum."
Büyük kızı Mariya Putina!
1985, St. Petersburg, Rusya doğumlu. Sankt-Peterburg Üniversitesinden mezun olmuş. Hollanda'da yaşıyor ve Hollandalı iş adamı Jorrit Faassen ile evli. Faassen, Hague Üniversitesindeki eğitimi sonrasında Gazprom şirketinde yönetici konumunda çalışmaya başlamış. Ne kadar "sıradan" bir hayatı var bilmiyoruz ama, milyarder olduğu kesin.
İkinci kızı Yekaterina Putina!
1986, Almanya doğumlu. O da kız kardeşi gibi Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesinden mezun. Fakat bir diğer söylentiler ise Moskova Devlet Üniversitesinde faal olduğu ve ‘Tikhonova’ soyadını aldığı. Babasının soyadı yerine anneannesinin kızlık soyadını kullanıyor. Ve hatta Moskova Devlet Üniversitesinde devletin fonladığı projeleri yürüttüğü de söyleniyor.
Aynı zamanda dansçı.
Akrobatik dans uzmanı. 2013 yılında 35 yaşındaki Kirill Shamalov ile dünya evine girmiş. Kirill Shamalov ise Rossiya Bank'ın müşterek maliği olan Nikolay Shamalov'un oğlu. Ayrıca Rus gazı işleme ve petrokimya şirketi olan ve merkezi Moskova'da bulunan Sibul Holding'in başkan vekili.
İnanılmaz varlıklı bir çift.
Putin, kızları hakkında her ne kadar "Ticaretle uğraşmıyorlar, sıradan bir hayatları var." dese de her ikisinin de ultra zengin bir yaşantıları var.
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