"Bilgime güveniyorum." diyorsan zaman kaybetmeden bu genel kültür testimize başlayabilirsin. Hazırsan teste geçelim!
Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?
1/15
Salda Gölü Türkiye’nin hangi şehrinde bulunur?
2/15
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’u kaç senesinde okumuştur?
3/15
Türkiye’de en çok haşhaş yetiştirilen il aşağıdakilerden hangisidir?
4/15
Tüm sinema zamanının en çok hasılat yapan filmi aşağıdakilerden hangisidir?
5/15
En fazla sınır komşusu bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
6/15
Aşağıdaki renklerden hangisi ana bir renk değildir?
7/15
İlk olarak Türk adından hangi metinde bahsedilmiştir?
İlteriş Kutluğ Kağan Anıt Kompleksi
8/15
Ülkemizde kadınlar hangi hakkı diğer haklardan önce kazanmıştır?
Devlet memuru olarak çalışabilme
9/15
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk fethedilen ada aşağıdakilerden hangisidir?
10/15
Türk edebiyatının ilk edebî romanı aşağıdakilerden hangisidir?
11/15
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet Dönemi’ne aittir?
12/15
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında yer alan psikolojik romanlardan biri değildir?
13/15
Türk tarihindeki ilk yazılı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
14/15
Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda bulunur?
15/15
Son olarak hangi gezegen saat yönünde döner?