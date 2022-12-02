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  4. Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?

Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?

29.11.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok okuyan mı bilir çok gezen mi bilir? Bu genel kültür testinde bakalım çok okuyan mı yoksa çok gezen mi daha iyi yapıyor. Bilgine güveniyorsan doğru yerdesin!

Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?

"Bilgime güveniyorum." diyorsan zaman kaybetmeden bu genel kültür testimize başlayabilirsin. Hazırsan teste geçelim!

Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?

1/15

Salda Gölü Türkiye’nin hangi şehrinde bulunur?

Salda Gölü Türkiye’nin hangi şehrinde bulunur?
Isparta
Burdur
İzmir
Antalya
2/15

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’u kaç senesinde okumuştur?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’u kaç senesinde okumuştur?
1927
1928
1929
1930
3/15

Türkiye’de en çok haşhaş yetiştirilen il aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye’de en çok haşhaş yetiştirilen il aşağıdakilerden hangisidir?
Çorum
Konya
Ankara
Afyonkarahisar
4/15

Tüm sinema zamanının en çok hasılat yapan filmi aşağıdakilerden hangisidir?

Tüm sinema zamanının en çok hasılat yapan filmi aşağıdakilerden hangisidir?
Star Wars
Titanik
Avatar
Joker
5/15

En fazla sınır komşusu bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

En fazla sınır komşusu bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye
Rusya
Çin
İran
6/15

Aşağıdaki renklerden hangisi ana bir renk değildir?

Aşağıdaki renklerden hangisi ana bir renk değildir?
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil
7/15

İlk olarak Türk adından hangi metinde bahsedilmiştir?

İlk olarak Türk adından hangi metinde bahsedilmiştir?
İran Belgeleri
Orhun Yazıtları
İlteriş Kutluğ Kağan Anıt Kompleksi
Çin Yıllıkları
8/15

Ülkemizde kadınlar hangi hakkı diğer haklardan önce kazanmıştır?

Ülkemizde kadınlar hangi hakkı diğer haklardan önce kazanmıştır?
Doğum izni
Seçme ve seçilme
Boşanma
Devlet memuru olarak çalışabilme
9/15

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk fethedilen ada aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk fethedilen ada aşağıdakilerden hangisidir?
Rodos
Girit
İmralı
Gökçeada
10/15

Türk edebiyatının ilk edebî romanı aşağıdakilerden hangisidir?

Türk edebiyatının ilk edebî romanı aşağıdakilerden hangisidir?
Kuyucaklı Yusuf
İntibah
Araba Sevdası
Zehra
11/15

Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet Dönemi’ne aittir?

Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet Dönemi’ne aittir?
Türeyiş Destanı
Attila Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Manas Destanı
12/15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında yer alan psikolojik romanlardan biri değildir?

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında yer alan psikolojik romanlardan biri değildir?
Karabibik
Zehra
Eylül
İntibah
13/15

Türk tarihindeki ilk yazılı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Türk tarihindeki ilk yazılı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Kadeş
Anatolyos
Kuzey Şansi
Margos
14/15

Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda bulunur?

Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda bulunur?
Ribozom
Hücre Duvarı
Mitokondri
Çekirdek
15/15

Son olarak hangi gezegen saat yönünde döner?

Son olarak hangi gezegen saat yönünde döner?
Dünya
Satürn
Venüs
Jüpiter

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