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Hangi zekâ tipine sahipsin? Bu sorular zekâ tipini ortaya çıkarıyor!

07.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı zekâ tipleri var. Duygusal, analitik, sanatsal, kinetik... Peki, sen hangi zekâ tipine sahip olduğunu biliyor musun? Senin için hazırladığımız bu testle hangi zekâ tipine sahip olduğunu öğrenebilirsin.

Hangi zekâ tipine sahipsin? Bu sorular zekâ tipini ortaya çıkarıyor!

Bakalım analitik zekâ tipine mi sahipsin yoksa duygusal zekâ mı? Belki de karşımızda bir sanat güneşi duruyordur! Hadi teste başla, hangi zekâ tipinde olduğunu öğrenelim.

Hangi zekâ tipine sahipsin? Bu sorular zekâ tipini ortaya çıkarıyor!

1/8

Teste başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Teste başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
2/8

Peki, yaşın kaç?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
3/8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sana daha uygun?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sana daha uygun?
Araştırma yapmaktan ve buna vakit ayırmaktan hoşlanırım.
Spor yapmak keyfimi yerine getirir.
Yapboz gibi zeka oyunları tam bana göre!
Sanatsal aktiviteleri yapmak bana mutluluk verir.
Hiçbiri
4/8

Küçükken hayalindeki meslek neydi?

Küçükken hayalindeki meslek neydi?
Yazar olmak isterdim.
Matematik öğretmenliği çok çekici gelirdi.
Ressam olmanın hayallerini kurardım.
Ünlü bir atlet olmak tabii ki!
İnsanlarla sürekli iletişimde olduğum bir işte çalışmak isterdim.
Hiçbiri.
5/8

Simdi de arkadaşlık ilişkilerini inceleyelim. Birini arkadaşın olarak kabul edebilmen için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Simdi de arkadaşlık ilişkilerini inceleyelim. Birini arkadaşın olarak kabul edebilmen için ne kadar süre geçmesi gerekir?
Önemli olan geçirdiğimiz vaktin çokluğu değil, bu sürede birbirimize neler kattığımız.
İlk gördüğüm anda kanım ısınmışsa kolaylıkla arkadaşlık kurabiliriz.
Önce onun hakkındaki detayları öğrenmem gerekir. Bir nevi veri toplamak gibi.
Beraber eğlenebiliyorsak çabucak arkadaş olabiliriz.
6/8

Arkadaşlarınla aşağıdaki oyunlardan birini seçip oynayacaksınız. Sen hangi oyunu seçerdin?

Arkadaşlarınla aşağıdaki oyunlardan birini seçip oynayacaksınız. Sen hangi oyunu seçerdin?
Çiz Bakalım!
Jenga
Twister
Kızma Birader
Hiçbiri
7/8

Lisede favori dersin neydi söyle bakalım.

Lisede favori dersin neydi söyle bakalım.
Fizik
Resim
Beden Eğitimi
Felsefe
Sosyal Etkinlikler
Hiçbiri
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Son sorumuz! Aşağıdaki aktivitelerden hangisi senin modunu yerine getirir?

Son sorumuz! Aşağıdaki aktivitelerden hangisi senin modunu yerine getirir?
Şarkı söylemek
Satranç oynamak
Arkadaşlarımla film izlemek
Yürüyüş yapmak
Hiçbiri

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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz
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