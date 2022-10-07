Bakalım analitik zekâ tipine mi sahipsin yoksa duygusal zekâ mı? Belki de karşımızda bir sanat güneşi duruyordur! Hadi teste başla, hangi zekâ tipinde olduğunu öğrenelim.

Hangi zekâ tipine sahipsin? Bu sorular zekâ tipini ortaya çıkarıyor! 1/8 Teste başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz? Kadın Erkek Ne fark eder? 2/8 Peki, yaşın kaç? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 3/8 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sana daha uygun? Araştırma yapmaktan ve buna vakit ayırmaktan hoşlanırım. Spor yapmak keyfimi yerine getirir. Yapboz gibi zeka oyunları tam bana göre! Sanatsal aktiviteleri yapmak bana mutluluk verir. Hiçbiri 4/8 Küçükken hayalindeki meslek neydi? Yazar olmak isterdim. Matematik öğretmenliği çok çekici gelirdi. Ressam olmanın hayallerini kurardım. Ünlü bir atlet olmak tabii ki! İnsanlarla sürekli iletişimde olduğum bir işte çalışmak isterdim. Hiçbiri. 5/8 Simdi de arkadaşlık ilişkilerini inceleyelim. Birini arkadaşın olarak kabul edebilmen için ne kadar süre geçmesi gerekir? Önemli olan geçirdiğimiz vaktin çokluğu değil, bu sürede birbirimize neler kattığımız. İlk gördüğüm anda kanım ısınmışsa kolaylıkla arkadaşlık kurabiliriz. Önce onun hakkındaki detayları öğrenmem gerekir. Bir nevi veri toplamak gibi. Beraber eğlenebiliyorsak çabucak arkadaş olabiliriz. 6/8 Arkadaşlarınla aşağıdaki oyunlardan birini seçip oynayacaksınız. Sen hangi oyunu seçerdin? Çiz Bakalım! Jenga Twister Kızma Birader Hiçbiri 7/8 Lisede favori dersin neydi söyle bakalım. Fizik Resim Beden Eğitimi Felsefe Sosyal Etkinlikler Hiçbiri 8/8 Son sorumuz! Aşağıdaki aktivitelerden hangisi senin modunu yerine getirir? Şarkı söylemek Satranç oynamak Arkadaşlarımla film izlemek Yürüyüş yapmak Hiçbiri