Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin?

KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin?

29.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’nin KPSS maratonunu geride bırakmış bulunmaktayız. Sonuçların da yakın tarihte açıklanmasıyla pek çok kişi KPSS sorularını yeniden incelemeye aldı. Kimileri “Ne var bu sorularda, ben de yaparım” derken kimileri de “Biraz zormuş cidden.” diyerek tekrardan çalışmaya başladı.

KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin?

Peki, sen olsaydın bu sorulardan kaç tanesine doğru cevap verirdin? Şimdi gel birlikte bir bakalım, KPSS Güncel Bilgiler testinde ne kadar doğru yapacaksın?

KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin?

1/10

"2021 Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülkeler" aşağıdakilerden hangileridir?

"2021 Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülkeler" aşağıdakilerden hangileridir?
İngiltere-Fransa
Portekiz-Rusya
Fransa-Slovenya
Portekiz-Slovenya
2/10

Kasım 2020 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Arjantin’in efsane futbolcusu kimdir?

Kasım 2020 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Arjantin’in efsane futbolcusu kimdir?
Davide Astori
Antonio Puerta
Diego Maradona
Lionel Messi
3/10

“UNESCO 2021 yılını … yılı ilan etti.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

“UNESCO 2021 yılını … yılı ilan etti.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
Yunus Emre ve Türkçe
Ahmed Yesevi
Fuzulî
Mevlana
4/10

Kasım 2020’de dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Amerika
Rusya
Çin
Japonya
5/10

İncelenen en son verilere göre dünyadaki en kalabalık şehir aşağıdakilerden hangisidir?

İncelenen en son verilere göre dünyadaki en kalabalık şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Madrid
Tokyo
Milano
Prag
6/10

İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında “oksızlık” olarak ifade edilen kavramın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında “oksızlık” olarak ifade edilen kavramın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Bağımsızlık
Dayanışma
Töre
Eşitlik
7/10

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de fırlattığı dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobunun adı nedir?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de fırlattığı dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobunun adı nedir?
Wall-1
W-11
Webb
Webco
8/10

2023’te yapılacak olan “İklim Değişikliği Konferansı”na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir?

2023’te yapılacak olan “İklim Değişikliği Konferansı”na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Rusya
Portekiz
Birleşik Arap Emirlikleri
Brezilya
9/10

“Sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun.” sloganıyla başlattığı kampanya sebebiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye Ofisi “İyi Niyet Elçisi” seçilen ünlü oyuncumuz kimdir?

Gupse Özay
Gülse Birsel
Birce Akalay
Demet Evgar
10/10

2022 yılında Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da yeniden cumhurbaşkanı seçilen isim kimdir?

2022 yılında Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da yeniden cumhurbaşkanı seçilen isim kimdir?
Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Jacques Chirac
Nicolas Sarkozy

İlginizi Çekebilir

Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

 Ortamda satmalık bilgi profesörü müsün?

Ortamda satmalık bilgi profesörü müsün?

 Ülkelerin bayraklarını doğru tahmin edebilecek misin?

Ülkelerin bayraklarını doğru tahmin edebilecek misin?

 Dünya Kupası şarkılarına ne kadar hâkimsin?

Dünya Kupası şarkılarına ne kadar hâkimsin?

 GİBİ dizisi ile ilgili bu sorulara cevap verebilecek misin?

GİBİ dizisi ile ilgili bu sorulara cevap verebilecek misin?

 Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dâhisin!

Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dâhisin!

 8 soruda zekâ yaşınızı hesaplıyoruz!

8 soruda zekâ yaşınızı hesaplıyoruz!

 Hangi zekâ tipine sahipsin?

Hangi zekâ tipine sahipsin?

Duygusal zeka yaşını ölçmek isteyenler buraya

Duygusal zeka yaşını ölçmek isteyenler buraya


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beğeni butonu çöktü! Transparan iç çamaşırıyla poz verince...Beğeni butonu çöktü! Transparan iç çamaşırıyla poz verince...
Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...
12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
KPSS Trivia Quiz kpss 2022

En Çok Okunan Trend Haberler

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.