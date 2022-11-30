Peki, sen olsaydın bu sorulardan kaç tanesine doğru cevap verirdin? Şimdi gel birlikte bir bakalım, KPSS Güncel Bilgiler testinde ne kadar doğru yapacaksın?

KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin? 1/10 "2021 Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülkeler" aşağıdakilerden hangileridir? İngiltere-Fransa Portekiz-Rusya Fransa-Slovenya Portekiz-Slovenya 2/10 Kasım 2020 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Arjantin’in efsane futbolcusu kimdir? Davide Astori Antonio Puerta Diego Maradona Lionel Messi 3/10 “UNESCO 2021 yılını … yılı ilan etti.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? Yunus Emre ve Türkçe Ahmed Yesevi Fuzulî Mevlana 4/10 Kasım 2020’de dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Amerika Rusya Çin Japonya 5/10 İncelenen en son verilere göre dünyadaki en kalabalık şehir aşağıdakilerden hangisidir? Madrid Tokyo Milano Prag 6/10 İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında “oksızlık” olarak ifade edilen kavramın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bağımsızlık Dayanışma Töre Eşitlik 7/10 ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de fırlattığı dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobunun adı nedir? Wall-1 W-11 Webb Webco 8/10 2023’te yapılacak olan “İklim Değişikliği Konferansı”na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Rusya Portekiz Birleşik Arap Emirlikleri Brezilya 9/10 “Sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun.” sloganıyla başlattığı kampanya sebebiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye Ofisi “İyi Niyet Elçisi” seçilen ünlü oyuncumuz kimdir? Gupse Özay Gülse Birsel Birce Akalay Demet Evgar 10/10 2022 yılında Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da yeniden cumhurbaşkanı seçilen isim kimdir? Emmanuel Macron Marine Le Pen Jacques Chirac Nicolas Sarkozy