Peki, sen olsaydın bu sorulardan kaç tanesine doğru cevap verirdin? Şimdi gel birlikte bir bakalım, KPSS Güncel Bilgiler testinde ne kadar doğru yapacaksın?
KPSS Güncel Bilgiler testinde kaç doğru yapabilirsin?
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"2021 Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülkeler" aşağıdakilerden hangileridir?
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Kasım 2020 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Arjantin’in efsane futbolcusu kimdir?
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“UNESCO 2021 yılını … yılı ilan etti.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
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Kasım 2020’de dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
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İncelenen en son verilere göre dünyadaki en kalabalık şehir aşağıdakilerden hangisidir?
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İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında “oksızlık” olarak ifade edilen kavramın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de fırlattığı dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobunun adı nedir?
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2023’te yapılacak olan “İklim Değişikliği Konferansı”na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Birleşik Arap Emirlikleri
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“Sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun.” sloganıyla başlattığı kampanya sebebiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye Ofisi “İyi Niyet Elçisi” seçilen ünlü oyuncumuz kimdir?
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2022 yılında Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da yeniden cumhurbaşkanı seçilen isim kimdir?