Bu gizli malzeme ile şimdiye kadarki en lezzetli keki yapacaksınız

Kek yaparken beklenmedik bir malzemeyi gizli bir bileşenle değiştireceğiz sevgili okur. Canınız kek istedi ve mutfağa gittiniz. Eğer bu konuda kendinizi çok başarılı hissetmiyorsanız sakın endişelenmeyin!

Kekin ana malzemesi olan yumurtayı tariften çıkarın ve elma püresi ya da elma sosu ile değiştirin. Endişelenmeyin, kekiniz dokusunu koruyacaktır. Üstelik çok daha hoş bir aroması olacaktır.

Nasıl yapacağız?

Tarifinize göz atın ve 1 yumurtayı 65 gram elma püresi ya da elma sosu ile değiştirin. Tarif iki yumurtaya ihtiyacınız olduğunu söylüyorsa her bir yumurta için 65 gram elma sosu daha ilave edin. Geri kalan kısmı tarifteki gibi uygulayabilirsiniz.

Keke meyve ekleyeceksiniz bunun için meyveleri yarım yemek kaşığı kabartma tozu ile harmanlayın. Bu işlemden sonra kekin fırında birkaç dakika daha fazla kalması gerekecektir. Gerisi lezzeti gerisi afiyet :) Sonuç buna değer...

