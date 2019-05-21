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Bu haberi okuduktan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmayacaksınız

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Soğan ve sarımsağın faydaları, kendilerinin birer doğal antibiyotik kaynağı olduklarını artık hepimiz biliyoruz. Bu iki şifalı besinin sadece kendileri faydalı olmakla kalmıyor kabukları da dertlere derman oluyor. İşte işe yaramadığını düşünüp çöpe attığımız soğan ve sarımsak kabuklarının sağlığımıza olan faydaları.

Bu haberi okuduktan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmayacaksınız

Soğan ve sarımsak kabuklarını atıyorsanız öncelikle bu yazıyı okumalısınız. Çünkü düşünmeden çöpe gönderdiğimiz soğan ve sarımsak kabuklarının besin değerleri çok fazladır. Hayır sevgili okur, pişman olmuyoruz. Bundan sonrası için yatırım yapmaya başlıyoruz :)

Faydalarıyla sağlığımızı garanti altına alan sarımsak kabukları da tam bir şifacı. Sarımsak kabukları, 6 farklı antioksidan bileşen içerir. Sağlıklı bir kalbin anahtarı olan sarımsak kabukları, kalbi korur ve yaşlanmaya karşı meydan okur. Bu etkilerinin yanı sıra antibiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Kolesterolü düşürmek için de oldukça etkilidirler.

sarımsak

Kabuklarıyla birlikte pişirilen sarımsak, çok daha besleyicidir. Sarımsakların üzerinden zentinyağı gezdirin ve fırında pişirerek yiyin.

Soğan kabuğu ise, soğanın kendisine göre çok daha fazla antioksidan içermektedir. Soğan kabuğu cilde parlaklık veren quercetin bileşeni açısından zengindir. Bu madde, ciltte bulunan bir pigmenttir. Anti anflamatuar etki gösterir. Serbest radikallerle mücadele eder.

soğan kabuğu

Soğan kabuğunu düzenli bir şekilde tüketerek tip 2 diyabetten, obeziteden, kardiyovasküler hastalıklardan ve kolon kanserinden korunmanız mümkün.

soğan kabuğu (2)

Soğan kabuklarıyla hazırladığınız çay sayesinde, iyi bir detoks yapabilirsiniz. Bunun için kaynamış suyun içine birkaç yaprak soğan kabuğu ekleyip 10 dakika demlendirmeniz yeterli olur. Etkisini görebilmek için düzenli kullanmadınızda fayda olacak.

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