Bu haberi okuduktan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmayacaksınız

Soğan ve sarımsak kabuklarını atıyorsanız öncelikle bu yazıyı okumalısınız. Çünkü düşünmeden çöpe gönderdiğimiz soğan ve sarımsak kabuklarının besin değerleri çok fazladır. Hayır sevgili okur, pişman olmuyoruz. Bundan sonrası için yatırım yapmaya başlıyoruz :)

Faydalarıyla sağlığımızı garanti altına alan sarımsak kabukları da tam bir şifacı. Sarımsak kabukları, 6 farklı antioksidan bileşen içerir. Sağlıklı bir kalbin anahtarı olan sarımsak kabukları, kalbi korur ve yaşlanmaya karşı meydan okur. Bu etkilerinin yanı sıra antibiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Kolesterolü düşürmek için de oldukça etkilidirler.

Kabuklarıyla birlikte pişirilen sarımsak, çok daha besleyicidir. Sarımsakların üzerinden zentinyağı gezdirin ve fırında pişirerek yiyin.

Soğan kabuğu ise, soğanın kendisine göre çok daha fazla antioksidan içermektedir. Soğan kabuğu cilde parlaklık veren quercetin bileşeni açısından zengindir. Bu madde, ciltte bulunan bir pigmenttir. Anti anflamatuar etki gösterir. Serbest radikallerle mücadele eder.