Mynet Trend

Bu hafta 6 film vizyona girecek

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Haftanın tek yerli filmi Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği ve Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur'un başrolünde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" izleyici ile buluşacak. Oscar ödüllü Ang Lee'nin yönettiği ve Will Smith'in başrolünde oynadığı "İkizler Projesi" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın dikkat çeken diğer son yapımı ise Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yeni filmi "Acı ve Zafer". Film aynı zamanda En İyi Uluslararası Film Oscarı için İspanya’yı temsil ediyor. İyi seyirler!

Bu hafta 6 film vizyona girecek

7. Koğuştaki Mucize

7. Koğuştaki Mucize
Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerinde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" izleyici ile buluşacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği film, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor. Senaryosu Kubilay Tat'a ait olan dram türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Danimarkalı Torben Forsberg yaptı.

Acı ve Zafer

Acı ve Zafer
Ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Müzik" ödülleriyle dönen ve İspanya'nın bu yılki Oscar adayı olan filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisinin karşısına çıkacak. Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı film; Salvador Mallo ismindeki deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Ünlü aktör Antonio Banderas'a Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği yapımın müzikleri Alberto Iglesias imzası taşıyor.

Aşkı Beklerken

Aşkı Beklerken
"İspanyol Pansiyonu" filmiyle tanınan Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşkı Beklerken", komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor. Paris'te yan yana dairelerde oturan iki genç komşunun yalnız hayatlarına ışık tutan filmin başrollerinde François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Simon Abkarian ve Eye Haidara rol aldı.

Gerçeğin Peşinde

Gerçeğin Peşinde
Noomi Rapace'ın başrolünde yer aldığı "Gerçeğin Peşinde", bir yangın yüzünden kızını kaybetmiş olan kadının, kızına çok benzettiği 7 yaşındaki Lola ile tesadüfen tanışması sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Noomi Rapace'ye Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little, Annika Whiteley ve Yvonne Strahovski'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kim Farrant üstlendi.

İkizler Projesi

İkizler Projesi
Oscar ödüllü yapımca Ang Lee'nin yönettiği ve Will Smith'in başrolünde oynadığı "İkizler Projesi" bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong ve Douglas Hodge'nin de rol aldığı filmde Will Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan'ı canlandırıyor. Yapımcılığını Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger'in üstlendiği yapım; geleneksel film kare hızının iki katından fazla olan, saniyede 60 kare hıza sahip yeni nesil bir dijital formatta çekildi. Bu yönüyle film, izleyicilere daha derinleştirilmiş ve gerçeğe yakın bir 3 boyut deneyimi sunuyor.

Saklambaç

Saklambaç
Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in yönettiği "Saklambaç"; düğününü eşinin ailesinin malikanesinde gerçekleştiren genç bir kızın, kocasının ailesinin geleneksel oyunlarına katılması sonrası başından geçen dehşet dolu olayları anlatıyor. Korku, gerilim ve komedi unsurlarını barındıran filmin başrollerinde Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell ve Melanie Scrofano yer alıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vizyondaki filmler vizyondakiler sinemalar sinemalarda bu hafta

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Sıla özür dileyip iptal etti!

Sıla özür dileyip iptal etti!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Evim' dizisinde buluştu! Evim hangi kanalda yayınlanacak?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde görüntülendi

Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde görüntülendi

Elisabeth Moss gitti Kirsten Dunst geldi

Elisabeth Moss gitti Kirsten Dunst geldi

IMDb son zamanların mutlaka izlenmesi gereken 20 yabancı dizisini belirledi!

Seç beğen izle... İşte son dönemin 20 favori dizisi!

Halloween Kills’in çekimleri başladı

Bu sene daha da korkunç geçecek!

Edward Norton’un hayalindeki Hulk

Edward Norton’un hayalindeki Hulk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.