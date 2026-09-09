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OpenAI'ın patronu Sam Altman'ın filmi geliyor! İşte Andrew Garfield'lı Artificial'dan ilk görüntüler

OpenAI'da Sam Altman'ın görevden alınması ve yeniden CEO'luğa dönmesi sürecini konu alan Artificial filminin ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Altman'ı Andrew Garfield'ın canlandırdığı film, 25 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek.

OpenAI'ın patronu Sam Altman'ın filmi geliyor! İşte Andrew Garfield'lı Artificial'dan ilk görüntüler
Enes Çırtlık

Yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Artificial filminden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dağıtımcı Neon'un yayımladığı görüntüler, Andrew GarfieldOpenAI CEO'su Sam Altman rolünde izleyicilerle buluşturdu.

Film, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'da Altman'ın aniden görevden alınması ve ardından yeniden CEO'luğa dönmesi etrafında yaşananları anlatıyor.

ANDREW GARFIELD, SAM ALTMAN ROLÜNDE

Fragmanda Garfield'ın canlandırdığı Altman, malikâne veya ofisi andıran bir yapıda yürürken görülüyor. Karakterin dış sesinden, "Dünyanın sorunlarını çözecek bir makine yarattık" sözleri duyuluyor.

Ardından "Pandora'nın Kutusu'nu birlikte açtık. Gelecek kaçınılmaz; ülkeler yıkılacak, sektörler çökecek" ifadeleri geliyor.

Karakter, duvarlarında mavi tonlu camların arkasına yerleştirilmiş silahlar bulunan, fütüristik görünümlü bir odaya girerek bilgisayarını çıkarıyor.

OPENAI'DAKİ KRİZ BEYAZPERDEYE TAŞINIYOR

Senaryosunu Saturday Night Live'dan Simon Rich'in yazdığı Artificial, yapay zekâ yarışının merkezindeki teknolojinin kontrolünün kimde olacağının belirsizleştiği bir dönemde, Altman'ın görevden alınmasına ve yeniden göreve getirilmesine uzanan günlere odaklanıyor.

OpenAI ın patronu Sam Altman ın filmi geliyor! İşte Andrew Garfield lı Artificial dan ilk görüntüler 1

AMAZON VAZGEÇTİ, NEON DEVRALDI

Filmin dağıtımını, Amazon'un haziran ayında projeden vazgeçmesinin ardından Neon üstlendi.

Amazon, yılın başlarında OpenAI'a 50 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı.

ARTIFICIAL NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Artificial, 25 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek. Film, vizyona girmeden önce New York ve Londra film festivallerinde de izleyicilerle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Andrew Garfield'ın yanı sıra Mark Rylance, Yura Borisov, Monica Barbaro, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman ve Ike Barinholtz yer alıyor.

İşte Artificial'ın fragmanı:

Kaynak: Deadline

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Anahtar Kelimeler:
OpenAI film Sam Altman Andrew Garfield
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