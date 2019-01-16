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Bu hafta çıkacak oyunlar

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Oyunseverlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Yaklaşık olarak 3 haftadır oyun sektöründe derin bir sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan New Super Mario U Deluxe ile bu sessizlik biraz bozulmuştu. Nitekim bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da hareketliliğin yavaş yavaş arttığını görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında öyle öne çıkan bir yapım bulunmuyor. Buna rağmen oldukça kalabalık bir listenin bizleri beklediğini söylemek mümkün.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

14 Ocak 2019 Pazartesi

Panda Hero (PlayStation 4)

15 Ocak 2019 Salı

The Walking Dead: The Final Season EP3, Broken Toys (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Onimusha: Warlords (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Smoke and Sacrifice (PlayStation 4, Xbox One)

The Grand Tour Game (PlayStation 4, Xbox One)

My Time at Portia (PC)

Panda Hero (PC)

Asdivine Hearts II (PlayStation 4, PlayStation Vita)

Vane (PlayStation 4)

Holy Potatoes! We’re in Space?! (PlayStation 4)

16 Ocak 2019 Çarşamba

Planet RIX-13 (PlayStation 4, Xbox One)

17 Ocak 2019 Perşembe

YIIK: A Postmodern RPG (PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Feudal Alloy (Nintendo Switch, PC)

Hell Warders (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Kingdom of Blades (PlayStation 4)

Holy Potatoes! We’re in Space?! (Nintendo Switch)

DYING: Reborn (Nintendo Switch)

KILLALLZOMBIES (Nintendo Switch)

Octahedron (Nintendo Switch)

Fairy Fencer F: Advent Dark Force (Nintendo Switch)

Gunman Clive HD Collection (Nintendo Switch)

18 Ocak Cuma

Ace Combat 7: Skies Unknown (PlayStation 4, Xbox One)

Travis Strikes Again: No More Heroes (Nintendo Switch)

Senran Kagura Burst Re:Newal (PlayStation 4)

Kingdom Hearts: VR Experience (PlayStation 4)

Guacamelee! 2 (Xbox One)

Farm Together (Xbox One)

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Anahtar Kelimeler:
oyun Teknoloji

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