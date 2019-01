Yaklaşık olarak 3 haftadır oyun sektöründe derin bir sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan New Super Mario U Deluxe ile bu sessizlik biraz bozulmuştu. Nitekim bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da hareketliliğin yavaş yavaş arttığını görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasında öyle öne çıkan bir yapım bulunmuyor. Buna rağmen oldukça kalabalık bir listenin bizleri beklediğini söylemek mümkün.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

14 Ocak 2019 Pazartesi

Panda Hero (PlayStation 4)

15 Ocak 2019 Salı

The Walking Dead: The Final Season EP3, Broken Toys (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Onimusha: Warlords (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Smoke and Sacrifice (PlayStation 4, Xbox One)

The Grand Tour Game (PlayStation 4, Xbox One)

My Time at Portia (PC)

Panda Hero (PC)

Asdivine Hearts II (PlayStation 4, PlayStation Vita)

Vane (PlayStation 4)

Holy Potatoes! We’re in Space?! (PlayStation 4)

16 Ocak 2019 Çarşamba

Planet RIX-13 (PlayStation 4, Xbox One)