Kalbiniz sıcacık olacak: 9 günlük yavrusunu pışpışlayarak uyutan anne goril viral oldu

Gökçen Kökden

Sosyal medyada hızla yayılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, anneliğin evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece birkaç gün önce doğum yapan ve yorgunluğu gözlerinden okunan bir anne gorilin, yavrusunu uyutmak için gösterdiği şefkat dolu çaba izleyen herkesin kalbini ısıtacak...

Annelik… Türü, dili, coğrafyası fark etmeksizin aynı duyguların etrafında şekillenen tarifsiz bir bağ. Bitmeyen yorgunluk, uykusuz geceler ve sonsuz şefkatle durmaksızın büyüttüğün bir bebek... Şimdi izleyeceğiniz bu video anneliğin yalnızca insanlara özgü olmadığını, aynı fedakarlığın ve sabrın tüm canlılarda benzer şekilde yaşandığını gözler önüne seriyor.

ANNELİK HER YERDE AYNI: TIPKI İNSANLAR GİBİ...

Kalbiniz sıcacık olacak: 9 günlük yavrusunu pışpışlayarak uyutan anne goril viral oldu 1

Videoda, "Genki" adlı anne gorilin 9 günlük minik yavrusunu göğsüne bastırıp tıpkı bir insan gibi sırtını "pışpışlayarak" uyutmaya çalıştığı görülüyor. Bebeğini sakinleştirmeye çalışırken yorgunluktan gözleri kapanan Genki’nin bu hali, dünyanın dört bir yanındaki annelerin kendi uykusuz geceleriyle empati kurmasını sağladı.

Kısa sürede 296 binden fazla beğeni alan ve viral olan bu eşsiz anlar, diğer türlerdeki anne-bebek bağının bizimkine ne kadar benzediğini kanıtlıyor.

ANNELERDEN GELEN DUYGU DOLU YORUMLAR GECİKMEDİ

Kalbiniz sıcacık olacak: 9 günlük yavrusunu pışpışlayarak uyutan anne goril viral oldu 2

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yorumlar, annelik deneyiminin sınır tanımadığını gösterdi. İşte o videoya gelen ve okuyanları gülümseten yorumlardan bazıları:

"Şu an tam olarak aynı şeyi yapıyorum."
"Tıpkı insanlar gibi."
"Annelerin uyuyakaldığını fark ettiniz mi? O kadar yorgun ki. Sadece biraz dinlenebilmek için yenidoğan bebeğinin uyumasını isteyen bir annenin mücadelesiyle çok iyi empati kurabiliyorum."
"Anne ilahi bir varlıktır."
"Anne sevgisi sonsuza dek sürer."
"Şu an ben de bu şekilde bebeğimi uyutmaya çalışıyorum."

