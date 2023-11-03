Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Kasım'da ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 4 Kasım Cumartesi hem de 5 Kasım Pazar günü sınav yapılacak. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek.
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 1. Gün - 04.11.2023 10:15
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 2. Gün - 05.11.2023 10:15
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 1. Gün
04.11.2023 10:15
Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 2. Gün
05.11.2023 10:15
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce)
11.11.2023
TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2
12.11.2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3
19.11.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)
02.12.2023
Kaymakamlık
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık
03.12.2023 10:15
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2
10.12.2023
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem
17.12.2023