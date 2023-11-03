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Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Kasım'da ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

03.11.2023 16:38 | Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları gerçekleşiyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Kasım'da ne sınavı var?

Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Kasım'da ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (4-5 KASIM 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 4 Kasım Cumartesi hem de 5 Kasım Pazar günü sınav yapılacak. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek.

Sayıştay Yazılı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 1. Gün - 04.11.2023 10:15

Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 2. Gün - 05.11.2023 10:15

optik form 3

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 1. Gün

04.11.2023 10:15

Sayıştay Yazılı
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı - 2. Gün
05.11.2023 10:15

e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce)
11.11.2023

TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2
12.11.2023

ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3
19.11.2023

e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)
02.12.2023

Kaymakamlık
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık
03.12.2023 10:15

İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2
10.12.2023

YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem
17.12.2023

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