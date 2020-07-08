Bu hastalıkların gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Mor idrarla ortaya çıkıyor...

Çoğu insanda bulunmadığı için sık bilinmeyen bir sürü hastalık var. Bu hastalıkların vaka sayıları epey bir düşük olduğundan, hastalıkların tedavisi de kolay değil. İşte bu sebeple, söz konusu hastalıklar gizemli hastalık ya da ilginç hastalık olarak biliniyor. Bu hastalıklardan bazılarına ise gerçekten akıl sır erdirilemiyor olsa da bilinçlenmekte fayda var. İşte dünya üzerinde görülen en ilginç hastalıklar!
Su alerjisi, dünya üzerinde sadece otuz kişiyi etkilemiş olsa da gerçekliği Amerikan Sağlık Kurulu tarafından kanıtlandı. Hastalığa yakalananlar, belirtileri sadece ilerleyen yaşlarda, özellikle de doğum sonrası oluşan bir hormonsal dengesizlik sonucunda göstermeye başlıyor. Hastalıktan mustarip kişiler su içemiyor ve suyla haftada on saniyeden uzun temas edemiyor. Ayrıca, hastalar suyun kendilerinde yanan bir kaşıntı hissi oluşturduğunu söylüyor.
Yabancı aksan sendromundan mustarip kişiler, bir anda anlaşılamaz bir lehçede konuşmaya başlıyor. Neyse ki, hastalık şimdiye kadar sadece 60 kişide görüldü. Doktorlar bu hastalığı ilk başta psikolojik bir durum sanmış olsa da 2012 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, hastaların hepsinin beyninde aynı anormalliklerin görüldüğünü gösterdi.
Micropsia ya da Lillyput görüşü olarak da bilinen Alice Harikalar Diyarında Sendromu, hastaların objeleri olduklarından çok daha küçükmüş gibi algılamasına sebep oluyor. Hastalığı akut migrenin tetiklediği söyleniyor. Sendroma adını veren Alice Harikalar Diyarında adlı kitabın yazarı Lewis Caroll'un da zamanında şiddetli baş ağrılarının olduğu bilindiğinden, kendisinin hikayeyi bu rahatsızlıktan esinlenerek yazdığını düşünenler de var.
Moebius Sendromu çok az kişide görülse de oldukça ciddi bir hastalık. Hastalıktan mustarip olan kişilerin yüzleri tamamen felç oluyor. Hastalar konuşamıyor, gözlerini oynatamıyor ve hiçbir şekilde mimiklerini kullanamıyor. Durumu ilginç kılan kısım ise hastaların aile geçmişinde bu rahatsızlığa dair hiçbir bulgu olmaması ve hastaların bu duruma rağmen sağlıklı hayatlar sürdürebilmeleri.
İdrarın mor çıkması ile bilinen bu hastalığı aynı zamanda İngiltere Kralı III. George'un da geçirdiği söyleniyor. Ancak hastalığın esas sebebinin teni ve sinir sistemini etkileyen, ayrıca da kırmızı kan hücreleri için büyük önem taşıyan heme adlı bir maddenin eksikliği olduğu öne sürülüyor. Bu maddenin eksikliği yüzünden kişilerde güneşe karşı hassaslık ve tırnaklarda kırmızılık görülebiliyor. Aynı zamanda Vincent Van Gogh, İskoçya Kraliçesi Mary ve Babil Kralı Hammurabi'nin de bu hastalığa yenik düştüğü yönünde spekülasyonlar var.
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