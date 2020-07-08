Bu hastalıkların gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Mor idrarla ortaya çıkıyor...

Çoğu insanda bulunmadığı için sık bilinmeyen bir sürü hastalık var. Bu hastalıkların vaka sayıları epey bir düşük olduğundan, hastalıkların tedavisi de kolay değil. İşte bu sebeple, söz konusu hastalıklar gizemli hastalık ya da ilginç hastalık olarak biliniyor. Bu hastalıklardan bazılarına ise gerçekten akıl sır erdirilemiyor olsa da bilinçlenmekte fayda var. İşte dünya üzerinde görülen en ilginç hastalıklar!

1) SU ALERJİSİ

Su alerjisi, dünya üzerinde sadece otuz kişiyi etkilemiş olsa da gerçekliği Amerikan Sağlık Kurulu tarafından kanıtlandı. Hastalığa yakalananlar, belirtileri sadece ilerleyen yaşlarda, özellikle de doğum sonrası oluşan bir hormonsal dengesizlik sonucunda göstermeye başlıyor. Hastalıktan mustarip kişiler su içemiyor ve suyla haftada on saniyeden uzun temas edemiyor. Ayrıca, hastalar suyun kendilerinde yanan bir kaşıntı hissi oluşturduğunu söylüyor.

2) YABANCI AKSAN SENDROMU

Yabancı aksan sendromundan mustarip kişiler, bir anda anlaşılamaz bir lehçede konuşmaya başlıyor. Neyse ki, hastalık şimdiye kadar sadece 60 kişide görüldü. Doktorlar bu hastalığı ilk başta psikolojik bir durum sanmış olsa da 2012 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, hastaların hepsinin beyninde aynı anormalliklerin görüldüğünü gösterdi.