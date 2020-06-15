Bu hatalar sağlığınızı bozabilir! Dondurucu kullanırken dikkatli olun...

Değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte artık her evin mutfağında dondurucular boy gösteriyor. Sandık, çekmeceli vb. çeşitleri bulunan dondurucular özellikle ev kadınların vazgeçilmez bir beyaz eşyası olarak görülüyor. Peki, günümüzde oldukça popüler hale gelen dondurucuları doğru kullanıyor muyuz? İşte dondurucu kullanırken yapılan hatalar...

DONDURUCUYU ÇOK DOLU YA DA BOŞ KULLANMAK

Dondurucu kullanırken en sık yapılan hatalardan biri; dondurucuyu çok dolu ya da çok boş kullanmak oluyor. Dondurucu içerisinde boş alanın çok fazla olmaması soğutmayı doğrudan etkiliyor. Dolu bir dondurucu, ürünleri daha soğuk tutuyor. İçerisinde az ürün bulunan dondurucu, boş alanı serinletmek için çok fazla çalışıyor. Tüm bunlar dondurucunuzu tıka basa doldurmanız anlamına gelmiyor. Aşırı dolu dondurucuda da hava dolaşımı gerçekleşmiyor. Bu da tüm yiyeceklerinizi donmuş olarak muhafaza etmenizi zorlaştırabiliyor.

YİYECEKLERİ BEKLETEREK DONDURUCUYA KOYMAK

Dondurucuya koymak istediğiniz yiyecekleri daha öncesinde bekletmeniz, en büyük yanlışlardan. Yiyeceklerinizin aldığınız günkü tazeliğini korumasını istiyorsanız onları bekletmeden dondurucuya yerleştirmelisiniz. Unutmamalısınız ki, dondurucu yiyeceklerinize tazelik vermez, tazeliklerini korur.