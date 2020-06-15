Bu hatalar sağlığınızı bozabilir! Dondurucu kullanırken dikkatli olun...

Değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte artık her evin mutfağında dondurucular boy gösteriyor. Sandık, çekmeceli vb. çeşitleri bulunan dondurucular özellikle ev kadınların vazgeçilmez bir beyaz eşyası olarak görülüyor. Peki, günümüzde oldukça popüler hale gelen dondurucuları doğru kullanıyor muyuz? İşte dondurucu kullanırken yapılan hatalar...
Dondurucu kullanırken en sık yapılan hatalardan biri; dondurucuyu çok dolu ya da çok boş kullanmak oluyor. Dondurucu içerisinde boş alanın çok fazla olmaması soğutmayı doğrudan etkiliyor. Dolu bir dondurucu, ürünleri daha soğuk tutuyor. İçerisinde az ürün bulunan dondurucu, boş alanı serinletmek için çok fazla çalışıyor. Tüm bunlar dondurucunuzu tıka basa doldurmanız anlamına gelmiyor. Aşırı dolu dondurucuda da hava dolaşımı gerçekleşmiyor. Bu da tüm yiyeceklerinizi donmuş olarak muhafaza etmenizi zorlaştırabiliyor.
Dondurucuya koymak istediğiniz yiyecekleri daha öncesinde bekletmeniz, en büyük yanlışlardan. Yiyeceklerinizin aldığınız günkü tazeliğini korumasını istiyorsanız onları bekletmeden dondurucuya yerleştirmelisiniz. Unutmamalısınız ki, dondurucu yiyeceklerinize tazelik vermez, tazeliklerini korur.
Balık, tavuk eti, kırmızı et gibi yiyeceklerinizi dondurucudan çıkardıktan sonra oda sıcaklığında çözülmesini beklemek oldukça yanlış bir alışkanlık. Bakteriler çözülmeden et yüzeylerinde büyüyebilir. Sağlığınız açısından tehlike doğurabilir. Dondurucudan çıkan yiyecekleri buzdolabında ya da mikrodalga fırında çözmeniz gerekiyor.
Yiyeceklerinizi hangi tarihte dondurucuya koyduğunuzu unutabilirsiniz. Ve onları uzun süre kullanmayabilirsiniz. Bu durumda yiyeceklerinizin tat ve dokularında bozulmalar oluşabilir. Ürünlerinizi içerisine koyduğunuz poşetlerin ya da kapların üzerine tarih yazmak size bu konuda yardımcı olabilir.
Dondurucuya yerleştireceğiniz meyve, sebze, hamur işi gibi yiyecekleri toplu olarak poşetlemeden önce yapmanız gereken birkaç adım var. Yiyecekleri büyük bir tepside önce soğutmalı daha sonra poşetlemelisiniz. Böylelikle birbirlerine yapışarak donmasını engellemiş olursunuz.
Doğru sıcaklığı bulmanız dondurucunuzun etkili çalışmasına olanak sağlar. Sıfır derece, dondurucular için en iyi sıcaklık olarak bilinir. Dereceleri gösteren bir dondurucuya sahip değilseniz sıcaklığı en düşük ayara getirmelisiniz.
Dondurucunun gücü söndüğünde, uzun süre dondurma özelliğini devam ettirir. Belirli nedenlerle gücünü kaybettiğinde dondurucunun kapağını açmanız etkili bir şekilde dondurma görevine devam etmemesine neden olur. Tekrar gücüne kavuşan dondurucudan çözülen yiyecekler en kısa sürede tüketilmelidir.
Bu hataları yapmamanız, dondurucunuz içerisinde yer alan yiyecekleri uzun ömürlü ve sağlıklı tüketmenize fayda sağlar.
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