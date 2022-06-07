Bu hataları herkes yapıyor! Tarhananın daha lezzetli olması işin sırrı...

Tarhana çorbası herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Yapımı oldukça pratik olan tarhana çorbasının içerisine giren malzemeler yörelere göre farklılık gösterebiliyor. Ancak içinde bulunan temel malzemeler tarhana çorbasının şifa kaynağı olmasını sağlıyor. Evde yaptığınız tarhana çorbasının tadında farklılık hissediyorsanız aşağıda bulunan yanlışları yapıyor olabilirsiniz.

MALZEMELERİN KALİTESİNDEN EMİN OLMAMAK

Tarhana yapımında büyük önem taşıyan yoğurt başta olmak üzere tüm malzemeleri en kaliteli olacak şekilde seçmeye özen göstermelisiniz. "Nasıl olsa tarhanaya dönüşecek, güzelleri taze taze yiyelim, yumuşamaya başlamış, bozulmaya yüz tutmuş biberlerle, domateslerle tarhana yaparız" diye düşünmeyin sakın. Zira bu düşünce hem onca emek verip yapacağınız tarhananın lezzetinden götürecek hem de yaklaşık 1 yıl dayanmasını umduğunuz tarhanalarınızın çok daha kısa sürede küflenip bozulmasına sebep olacaktır, aklınızda bulunsun.

SEBZELERİ HAŞLAMAK İÇİN KULLANILAN SUYU SÜZMEMEK

Tarhana yapımının ilk aşamalarında en yaygın olarak yapılan hatalardan biri, uygulanan tarife göre kullanacak olan sebzeleri haşlarken yapılıyor. Sebzeleri rahat rahat haşlamak adına üzerine bolca su ilave edenler oluyor. Oysa sebzeler de pişerken bir miktar su alacağından az su ilavesi ile ve ocağın altı kısık olacak şekilde haşlamak çok daha yüksek aromalar elde etmenizi sağlar. Bitmedi, az suyla haşlanan ve neredeyse püremsi bir kıvam alan sebzeleri haşladıktan sonra süzmeyi ve fazla suyu uzaklaştırmayı da unutmamak gerekiyor. Aksi halde gereğinden fazla un kullanmak zorunda kalabilir, daha tatsız tarhanalar elde edebilirsiniz.

TARHANA HAMURUNU İYİCE BEKLETMEMEK

Tarhananın kıvamını bulması için hamurunu hazırladıktan sonra mutlaka bir süre bekletmeli, hemen kurutma işlemine başlamamalısınız. Ortalama 2 ila 7 gün arasında bekletiliyor olsa da tarhanada ekşimsi bir lezzet yakalamayı seviyorsanız bekletme süresini kontrollü bir şekilde daha da uzatabilirsiniz. Ancak dikkat, süreyi fazla uzatırsanız çok ekşi tarhanalar elde edebilir, hatta hazırladığınız hamurun bozulmasına sebep olabilirsiniz.

BEKLETME SÜRESİNDE TARHANAYI YOĞURMAYI ATLAMAK

Tarhana hamurunu o ekşimsi enfes tadı yakalamak için bekletmeniz gerektiğini unutmayın dedik ama süreç, bu kadarla da sınırlı değil. Onu bekletirken kontrolü elden bırakmamalı, günde 2-3 kez hamurunuzu açıp kontrol etmeli, sulanmaların önüne geçmek için üzerine un serpmeli ve taşmasının da önüne geçmek için her seferinde bir miktar yoğurarak hamurunuzun tam istediğiniz kıvam ve lezzette olmasını sağlamalısınız.

KURUTURKEN DİREKT GÜNEŞ ALAN YERE KOYMAK

Tarhana, içeriğinde yoğurt başta olmak üzere birçok faydalı malzeme olan bir yiyecek. Dolayısıyla onu kurutmak için değerlendireceğiniz yöntemi de iyi seçmeniz gerekiyor. Zira doğrudan güneş ışınlarına maruz kalması halinde tarhananın içeriğindeki vitaminler başta olmak üzere birçok yararlı madde kaybolabiliyor, renginde de değişmeler meydana geliyor. Besin değerini ve o güzel rengini kaybetmemesi için tarhanayı direkt ve şiddetli güneş ışığının altında kurutmak yerine görece gölge/yarı gölge alanları seçmeniz büyük önem taşıyor.

KURURKEN ALT ÜST ETMEMEK

Mükemmel lezzette ve şifa dolu bir tarhana yapmak için sürecin hiçbir aşamasında boş vermişlik yapmamak büyük önem taşıyor. Tarhanayı kurutmaya başladığınızda onu kendi haline bırakmamalısınız mesela. Sık sık gidip kontrol etmeli, kuruyan ve kurumayan alanları iyi belirlemeli ve her yerinin tamamen kurumasını sağlamak için ara ara alt-üst etmeyi ihmal etmemelisiniz.

HAMURLARI MUTFAK ROBOTUNDAN GEÇTİKTEN SONRA KONTROL ETMEMEK

Mutfak robotları sayesinde artık işlerimiz eskiye oranla epey bir azaldı ama tarhana yaparken her ne kadar onlardan destek alsanız da kevgir ya da süzgeçlerle son kontrollerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Mutfak robotlarında her ne kadar istediğiniz boyutlara kadar çektirebilseniz de aralarda gözden kaçan büyük parçalar kalabilir, bu da sonrasında size zorluk çıkarabilir.

TARHANALAR TAM OLARAK KURUMADAN SAKLAMAYA ÇALIŞMAK

Tarhanayı istediğiniz boyuta getirdikten sonra tekrar bir kurutma işleminden geçirmeniz önemli. Aksi halde uzun süre saklama imkanı bulamaz, tarhanalarınızın kısa sürede küflenmesine sebep olursunuz. Bu aşamada gerçekleştireceğiniz kurutma işleminde de tarhanaları sık sık karıştırarak her yerinin eşit şekilde kuruduğundan emin olmalısınız.

TARHANAYI PLASTİK POŞETLERDE SAKLAMAK

Özenle hazırladığınız mis gibi ev yapımı tarhanalarla ilgili en yaygın olarak yapılan hatalardan biri de onu plastik poşetlerin içine koyarak saklamak. Belki daha az yer kaplaması için yaptığınız bu hamle ne yazık ki hem sağlık açısından hem de tarhananın ömrü açısından pek doğru bir tercih değil. Tarhanayı uzun süre güvenle saklamak, bayatlamadan afiyetle değerlendirmek için onu ağzı hava almayacak şekilde kapanan cam kavanozlarda saklamalısınız.



