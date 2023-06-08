Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bu ikili çok beğenildi! Barbie filminin başrolleri Margot Robbie ve Ryan Gosling “Ocean’s 11” için hazır

Bu ikili çok beğenildi! Barbie filminin başrolleri Margot Robbie ve Ryan Gosling “Ocean’s 11” için hazır

08.06.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbie filminin başrolleri Margot Robbie ve Ryan Gosling yeni projeleri için şimdiden hazırlar. Başrollerini Robbie ve Gosling'in üstleneceği yeni "Oceans's 11" filminin bu ay sonunda çekimlerine başlanacağı açıklandı.

Bu ikili çok beğenildi! Barbie filminin başrolleri Margot Robbie ve Ryan Gosling “Ocean’s 11” için hazır

Başrollerini Barbie filminin sevilen ikilisi Margot Robbie ve Ryan Gosling’in üstleneceği “Ocean’s 11” için çekim hazırlıklarına başlandı. Production List'te yer alan bilgilere göre, filmin çekimleri 30 Haziran'da başlayacak. Henüz resmi adı açıklanmayan filmin Ocean’s serisinin 11. halkası olması bekleniyor. Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini, çok daha büyük hırsızların dönemini anlatacak.

HENÜZ KADROSU KESİNLEŞMEDİ

1

Filmin yönetmen koltuğunda Jay Roach oturacak ancak serinin 11. halkasının oyuncu kadrosundaki isimler henüz netlik kazanmadı. Yeni filmin Avrupa’da geçmesi ve 1960’lı yılları konu alması bekleniyor. Serinin hayranları özellikle George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon gibi serinin ikonikleşen isimlerinin yer alıp almayacağını merak ediyor.

Herkes onu bekliyordu! Yeni fragmanı geldi Herkes onu bekliyordu! Yeni fragmanı geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç yılın sonunda nihayet tamamlandıÜç yılın sonunda nihayet tamamlandı
Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdiYine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi
Göğüs fermuarı bir anda patladı! İç çamaşırı giymeyince frikik verdiGöğüs fermuarı bir anda patladı! İç çamaşırı giymeyince frikik verdi
Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Ryan Gosling barbie oceans 11

En Çok Okunan Trend Haberler

Yorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattı

Yorgan yetmedi! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince gündem yarattı

Utanç dolu anlar! Koşu bandına sıkışan taytı çıkınca kalçası göründü

Utanç dolu anlar! Koşu bandına sıkışan taytı çıkınca kalçası göründü

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.