Bu ikili çok beğenildi! Barbie filminin başrolleri Margot Robbie ve Ryan Gosling “Ocean’s 11” için hazır

Başrollerini Barbie filminin sevilen ikilisi Margot Robbie ve Ryan Gosling’in üstleneceği “Ocean’s 11” için çekim hazırlıklarına başlandı. Production List'te yer alan bilgilere göre, filmin çekimleri 30 Haziran'da başlayacak. Henüz resmi adı açıklanmayan filmin Ocean’s serisinin 11. halkası olması bekleniyor. Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini, çok daha büyük hırsızların dönemini anlatacak.

HENÜZ KADROSU KESİNLEŞMEDİ

Filmin yönetmen koltuğunda Jay Roach oturacak ancak serinin 11. halkasının oyuncu kadrosundaki isimler henüz netlik kazanmadı. Yeni filmin Avrupa’da geçmesi ve 1960’lı yılları konu alması bekleniyor. Serinin hayranları özellikle George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon gibi serinin ikonikleşen isimlerinin yer alıp almayacağını merak ediyor.