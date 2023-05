Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filminden yeni fragman! Merakla bekleniyordu

Üç kez Oscar adayı olan oyuncu, senarist ve yönetmen Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda oturduğu Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi sinema dünyası tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Film Barbie’in kendi pembe hayal dünyasından çıkarak gerçek dünyayla yüzleşmesini anlatıyor.

Greta Gerwig ve Noah Baumbach’in senaryo çalışmasını ortaklaşa yürüttüğü filmin oyuncu kadrosunda Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Alexandra Shipp, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Ritu Arya, Hari Nef, Sharon Rooney ve Nicola Coughlan da Barbie; Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir ve Scott Evans da Ken olarak izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca filmde America Ferrera, Michael Cera, Will Ferrell, Connor Swindells, Ariana Greenblatt, Jamie Demetriou ve anlatıcı rolüyle Helen Mirren yer alıyor.

Film, Margot Robbie'nin ve Ryan Gosling'in dışında da Barbie ve Ken'lerin yaşadığı Barbie dünyasının renkli, masum atmosferinde başlıyor. Her şey masalsız bir mükemmellikle ilerlerken Margot Robbie'nin Barbie'si bir gün "ölüm" gibi insani şeyleri sorgulamaya başlayınca dengeler değişir.

Barbie'nin araştırmaları onu gerçek dünyaya yönlendirir ve peşine takılan Ken ile birlikte adım attıkları insanların dünyasına adapte olmaya çalışırlar. Fragman Barbie ve Ken'in gerçek dünyada yaşadığı komik anların yanı sıra, onun peşine düşen oyuncak firması çalışanlarının karanlık yüzünü de gösteriyor.

