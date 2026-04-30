Bu ilçe dünya gündeminde! “Ne kadar sürerse sürsün” dediler, Japonya ve Çin'den geldiler

Şanlıurfa’daki Taş Tepeler Projesi uluslararası boyuta taşınıyor. Japon ve Çinli arkeologların katılacağı kazılarda Ayanlar Höyük ve Yoğunburç’ta Neolitik dönemin izleri yıllar sürecek çalışmalarla ortaya çıkarılacak.

Çiğdem Berfin Sevinç

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'daki Neolitik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyuta taşınıyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Ayanlar Höyük ve Yoğunburç'ta, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin izinin sürülmesi için Taş Tepeler Projesi kapsamında çalışmalar yapılacak.

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Ayanlar Höyük kazısını geçen yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kazı alanını ziyaret ettiğini ve Prenses Akiko'nun ilk kazmayı vurduğunu anımsattı.

Prof. Dr. Karul, yakın dönemde başlayacak Ayanlar kazısındaki çalışmaların uzun soluklu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz."

"YOĞUNBURÇ'TA KAZI İLK KEZ YAPILACAK"

Taş Tepeler alanında yeni antik kentlerin olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik döneme dair yeni bulguları veren yeni tepelerin bulunması için Çin Arkeoloji Enstitüsü'nün konunun ön araştırmasını yaptığını söyledi.

Karul, Çinlilerin gelecek aydan itibaren Taş Tepeler projesine dahil olacaklarını ve Yoğunburç yerleşmesinde kazıya başlayacaklarını belirterek, "Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus." dedi.

Neolitik dönemin insanlık tarihinin ortak noktalarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karul, şöyle devam etti:

"Bütün dünyadaki herkesin yerleşiklik, besin üretimi, iş bölümü, mimarlık gibi hususlar ortak noktaların başında gelir. Bunları araştırmak bence dünyanın her yerinden bilim insanlarının özeneceği, ilgi duyacağı ve bir yandan da ortak geçmişi araştırmak konusunda da motive olduğu bir dönem. Bakanlığın bu konudaki inisiyatifi bence çok değerli. Bilim insanı olarak da bunu çok anlamlı buluyorum. Şu anda bu proje, 15'i Türk, 21'i yurt dışında olmak üzere 36 Uluslararası Akademik Kurulunun İşbirliği'nde gerçekleşiyor. Taş Tepeler Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu yönüyle en kapsamlı ilk projesi, dünya ülkelerini düşündüğümüzde de Türkiye’nin ne kadar ileri görüşlü, dünyaya açık, bilgiyi içinde değil, dünyayla paylaşmak üzere bir kurgusu olduğunu, 100 yılı aşkın geleneğini de bugün de sürdüğünü göstermesi açısından çok önemli ve gurur duyacağımız bir yönümüz diyebilirim."

GEÇEN SENE 200 ARKEOLOG ÇALIŞTI

Prof. Dr. Karul, proje kapsamında geçen sene 200 arkeolog çalıştığını ve bu uzmanlar içerisinde ilk kez çalışanlar olduğu gibi kıdemli arkeologların da sahada yer aldığını söyledi.

Karul, projeye yeni katılan her öğrenciye, daha önce katılanlar tarafından bilgi aktarımı yapıldığını belirtti ve genç arkeologların Taş Tepeler'de yetiştiğinin altını çizdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ülkede turist sayısı yerlileri geçti! Akın akın ziyaretçi alıyorBu ülkede turist sayısı yerlileri geçti! Akın akın ziyaretçi alıyor
Bu 6 mutfak eşyasını çöpe atmak artık yasak! Bu 6 mutfak eşyasını çöpe atmak artık yasak!

Anahtar Kelimeler:
Çin Şanlıurfa japon kazı
