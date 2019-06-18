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Bu insanları hemen sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Çoğumuz sosyal medya hesaplarımızda öyle ya da böyle birçok kişiyi takip ediyor ya da bizi takip etmesine izin veriyoruz. Ama bazı tipler var ki onları bir an önce sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın. İşte o tipler...

Bu insanları hemen sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın!

Sosyal medya hesaplarımız, nezaketan, akraba diye ya da ayıp olmasın diye takip ettiğimiz ve bir türlü takipten çıkamadığımız insanlarla dolu. Bu insanların bazıları var ki, siz öylesine de takip etseniz sizi rahatsız edebilir. İşte bu yüzden bir an önce takipten çıkmanız gereken insan tiplerini sizler için biraraya getirdik.

İşte o unfollow edilesi tipler...

1. Sürekli aforizmalar, şarkılar ve şiirler paylaşanlar

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2. Gündelik hayatının her anını bıkmadan usanmadan tek tek paylaşanlar

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3. Her daim depresif ve üzüntülü şeyler paylaşanlar

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4. Hiç derdi yokmuş gibi sürekli parti tarzında bir hayat yaşıyormuşçasına paylaşım yapanlar

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5. Bıkmadan usanmadan oyun isteği gönderenler

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6. Sizleri çekilişlere etiketleyenler, sürekli etkinlik daveti gönderenler

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7. Sürekli nasihat veren ve ders içeren yazılar, hikayeler paylaşanlar...

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8. Adeta bir haberci gibi her şeyi anında paylaşanlar

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9. Fotoğraf albümü gibi aynı pozdan 1500 tane koyanlar

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10. Yediğini içtiğini ve nerede yiyip içtiğini paylaşanlar...

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11. Yorumlarıyla kırıp geçiren akrabalar

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