Bu ipuçlarına dikkat edin! Partnerinizle sağlıklı bir ilişki sürdürdüğünüzü gösteren 6 işaret

Mükemmel ilişki tanımı daha çok iki tarafın her konuda aynı fikirde olduğu, her şeyi birlikte yaptığı hatta birbirleri olmadan nefes dahi alamayacak derecede sevmeleri olarak tanımlanır. Ancak bu tanım hem mükemmel ilişkiden uzak hem de oldukça sağlıksız bir durumdur. İlişkileri güçlü kılan kişilerin birbirine duydukları saygıdır. Sizler için sağlıklı bir ilişkinin 6 işaretini derledik.

‘BEN’ YERİNE ‘BİZ’ DİLİ

Kendinizden sürekli olarak çoğul kişi zamiri kullanarak bahsetmek çevrenizdeki kişiler için ilginç olabilir. Ancak ilişkinizden biz diliyle söz etmek, aidiyet duygusunu arttırır. Bir araştırmada, konuşmalarda sıklıkla “ben” veya “o” zamirlerini kullanan çiftlerin, mesafeli ve sorunlu bir ilişki içinde olduğu gözlemlendi.

KİŞİSEL ALANLARA SAYGI

Sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusu yüksek kişilerin yaşadığı ilişkilerde çiftler genellikle konforuna önem verir. Bu da aslında ilişkileri geliştirir. Sağlıklı bir ilişkinin içinde çiftler birbirlerinin özel alanlarına saygı duyar ve kendi kimliklerini korurlar. Bu da ilişkilerindeki rollerinden bağımsız olarak hala bir birey olduklarını gösterir.

MERAK DUYGUSUNUN KORUNMASI

İlişkideki merak ve hesap sorma arasında oldukça ince bir çizgi vardır. Bu konuda aslında kişilerin seçtiği üslup ve kelimeler önemlidir. Partneriniz geç kaldığınızda sizin için endişeleniyorsa bu sizi merak ettiğini gösterir. Ancak geç kaldığınızda size hesap soruyorsa bu sağlıksız bir tavırdır. İlişkinizi ve sevginizi güçlendirmeye yardımcı olan şey ilginizi, romantizmi ve samimiyeti canlı tutmaktır.

AYNI FİKİRDE OLMAMANIN ÖNEMİ

Tartışmalar ve küçük atışmalar sağlıklı bir ilişkide doğal kabul edilir. Bunlar ilişkinin sürmesi için önemlidir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşmek, farklı bakış açılarına sahip 2 farklı birey olduğunu gösterir. Ayrı insanlar olarak kendi görüşleriniz olabilir ancak bir çift olduğunuzu da unutmamalısınız. Bir uzmana göre buradaki anahtar, birbirinizi yargılamadan dinlemek ve uzlaşmaya varmaktır.

KÖTÜ DENEYİMLERİN KONUŞULMASI

Partnerler arasında genellikle geçmişe dair konuların konuşulması hoş olarak karşılanmaz. Ancak ilişki uzmanlarına göre, olumlu deneyimler gibi olumsuz konularında da konuşulması gerekir. Geçmiş hakkında konuşmak ve sırlarınızı paylaşmak partnerinize güvendiğinizi gösterir. Güven ise sağlıklı bir ilişkinin temel faktörlerinden biridir.

SINIRLARA SAYGI DUYULMASI

Partnerler arasındaki sınırları bilmek ve buna saygı duymak son derece önemlidir. Uzmanlara göre duygusal yakınlığın temeli sınırlardır. Sınırlar olmadan sağlıklı bir ilişki olmaz. İkili ilişkide tarafların birbirine taktığı isimler, mahremiyet ve özel alanlardaki davranışları ile kamusal bölgedeki saygısı en önemli detaylardır.



