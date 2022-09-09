YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu ıslak kek brownie tadında oluyor! Lezzet patlaması kakaolu ıslak kek tarifi

Bu ıslak kek brownie tadında oluyor! Lezzet patlaması kakaolu ıslak kek tarifi

09.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek hem çayın hem de kahvenin yanına yakışan az sayıdaki lezzetler arasında bulunuyor. Herkesin severek tükettiği kekin çok çeşitli tarifleri bulunuyor. Ancak en sevilen kek tarifi şüphesiz ıslak kek tarifleri olabilir. Eğer evde yaptığınız ıslak kekin kıvamını tutturamıyorsanız bu tarifi denemeniz gerekiyor. 'Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?' merak ediyorsanız işte tarifi...

Bu ıslak kek brownie tadında oluyor! Lezzet patlaması kakaolu ıslak kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız ıslak kek tarifi tam size göre! Oldukça lezzetli bir tada sahip olan bu kek kakaolu olmasına rağmen klasik kek tariflerine göre oldukça hafif oluyor. Tüm tatlı ihtiyacını karşılayacak kakaolu ıslak kek tarifinin kıvamını tutturmak için aşağıdaki adımları atlamamanız gerekiyor. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği bu keki mutlaka denemelisiniz.

KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un (elenmiş)
1,5 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Sosu İçin;

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı süt

Yapılışı

Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.
Süt, sıvı yağ ve kakaoyu ilave edip tekrar çırpalım.
Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştıralım.
Sıvı yağ ile yağladığımız büyük boy dikdörtgen borcama kek hamurunu boşaltarak yayalım.
Kekimizi önceden ısıttığımız 180° fırında yaklaşık 35 dk pişirelim.
Kekimiz pişerken sosu için tavaya toz şeker, kakao, sıvı yağ ve sütü alalım karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim.
Kaynayan sosumuzu ocaktan aldıktan sonra bir kenarda ılıması için bekletelim.
Pişen keki fırından alarak 10 dk kadar ilk sıcağının çıkması için dinlendirelim.
Ardından sosu daha iyi çekebilmesi için kekimizi dilimleyelim.
Daha sonra sosumuzu kekin her yerine gelecek şekilde gezdirelim.
Islak kekimizin üzerini streç film ile örterek buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim.
Sosunu güzelce çeken kekimizi dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef Steak tartar tarifi! Steak tartar nasıl yapılır?Masterchef Steak tartar tarifi! Steak tartar nasıl yapılır?
Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
kakao kakaolu ıslak kek kakaolu ıslak kek tarifi kakaolu ıslak kek nasıl yapılır ıslak kek tarifi nasıl yapılır ıslak kek yapılışı ve tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmaz

İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmaz

Yoğurt nasıl mayalanır?

Yoğurt nasıl mayalanır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

Erik pestili nasıl yapılır?

Erik pestili nasıl yapılır?

İzmir Köfte nasıl yapılır?

İzmir Köfte nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.