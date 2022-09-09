Bu ıslak kek brownie tadında oluyor! Lezzet patlaması kakaolu ıslak kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız ıslak kek tarifi tam size göre! Oldukça lezzetli bir tada sahip olan bu kek kakaolu olmasına rağmen klasik kek tariflerine göre oldukça hafif oluyor. Tüm tatlı ihtiyacını karşılayacak kakaolu ıslak kek tarifinin kıvamını tutturmak için aşağıdaki adımları atlamamanız gerekiyor. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği bu keki mutlaka denemelisiniz.

KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un (elenmiş)

1,5 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu İçin;

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

Yapılışı

Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Süt, sıvı yağ ve kakaoyu ilave edip tekrar çırpalım.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştıralım.

Sıvı yağ ile yağladığımız büyük boy dikdörtgen borcama kek hamurunu boşaltarak yayalım.

Kekimizi önceden ısıttığımız 180° fırında yaklaşık 35 dk pişirelim.

Kekimiz pişerken sosu için tavaya toz şeker, kakao, sıvı yağ ve sütü alalım karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim.

Kaynayan sosumuzu ocaktan aldıktan sonra bir kenarda ılıması için bekletelim.

Pişen keki fırından alarak 10 dk kadar ilk sıcağının çıkması için dinlendirelim.

Ardından sosu daha iyi çekebilmesi için kekimizi dilimleyelim.

Daha sonra sosumuzu kekin her yerine gelecek şekilde gezdirelim.

Islak kekimizin üzerini streç film ile örterek buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim.

Sosunu güzelce çeken kekimizi dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim

AFİYET OLSUN!

