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  4. Bu kadarı da fazla! İrem Derici'den sıcak havalar için çılgın "don" önerisi

Bu kadarı da fazla! İrem Derici'den sıcak havalar için çılgın "don" önerisi

07.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hava sıcaklıklarıyla baş etmek için bulduğu çılgın çözümleri paylaşmaya devam ediyor. Donlarla ilgili önerisi hayranlarını çok güldürdü.

Bu kadarı da fazla! İrem Derici'den sıcak havalar için çılgın "don" önerisi

İrem Derici, Müzik sektörüne atılır atılmaz dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede yükselen bir isim oldu. İlk şarkılarıyla "En İyi Çıkış" ödüllerini toplarken, sadece üç yıl sonra o ödül törenlerine show yapması için davet edilmeye başladı. Ama bu hızlı çıkış ona bir kibir yüklemedi. Tam tersine, mütevazı duruşu ve dobra açıklamalarıyla, rakiplerinin aksine, oldukça plansız ve içinden geldiği gibi davrandığını anlaşılıyordu. Bu tavırları da hayran kitlesini giderek büyüttü. Özellikle Instagram'ı çok aktif kullanması ise onu en çok takip edilen şarkıcılardan birine dönüştürdü. Instagram'da 7.4 milyon takipçisi olan İrem Derici, paylaşımlarıyla hayranlarını gülmekten kırıp geçiriyor. Son günlerde ise spesifik olarak ilgilendiği bir konu var, hava sıcaklıkları.

"Don" önerisi şaşırttı

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Sıcaklık yüzünden çok bunalan İrem Derici, İstanbul'dayken sokağa donla çıkma önerisinde bulunmuştu. Ama tatil için İzmir'e gidince sıcaklık da katlandı. Hava sıcaklıklarına daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı, "İzmir o kadar sıcak ki, İstanbul'da dediğim gibi 'Donla gezin' bile diyemiyorum. Onu da atın, hiç gerek yok." sözleriyle takipçilerini güldürdü.

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İrem Derici Instagram
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