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Bu kadın yolcu gemisinde ücretsiz yaşıyor ama tek bir kurala uymak zorunda! İşte o ilginç yasak...

Yaklaşık 12 yıldır yolcu gemisinde yaşayan ve TikTok fenomeni haline gelen Christine Kesteloo gemide nasıl ücretsiz kaldığını ve kendisine konulan yasağı anlattı.

Bu kadın yolcu gemisinde ücretsiz yaşıyor ama tek bir kurala uymak zorunda! İşte o ilginç yasak...
Jale Uslu

Uzun yıllardır yolcu gemisinde yaşayan Christine Kesteloo isimli kadının ilginç yaşamı dikkat çekti. 106 ülkeyi gezdi ve dünyanın en şaşırtıcı manzaralarını gördü. Christine şimdi zamanının yarısını bir yolcu gemisinde , bir yolcu gemisinin baş mühendisi olarak çalışan kocasıyla, diğer yarısını ise Hollanda'da geçiriyor. Tüm bunları yaparken de bedava yaşıyor. Peki ama nasıl?

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ÇALIŞANLARIN EŞLERİ ÜCRETSİZ KALIYOR

Aslen ABD'li olan anne, on yıldan uzun süredir her gün ücretsiz yemek ve konaklama imkanından yararlanıyor. Kruvaziyer hayatını TikTok'ta paylaşan ve 980.000'den fazla takipçisi olan Christine, mürettebat üyelerinin eşlerinin gemide ücretsiz kalabileceğini açıkladı. Gazlı içecekler, alkollü içecekler, gemideki mağazalar ve spa gibi ekstralarda %50 indirim alıyor.

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TEK BİR KURALA UYMAK ZORUNDA!

Birkaç istisna dışında gemideki tüm ayrıcalıklardan yararlandığını belirten kadın, tek bir yasağa uymak zorunda olduğunu açıkladı. Christine "Baş mühendisin karısı olarak büyük bir ikramiye kazanırsam biraz garip görüneceğinden, bir slot makinesinin başına oturup kazanana kumar oynamama izin verilmiyor." dedi.

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The Mirror'a konuşan kadın şunları ekledi: "Limana girdiğimizde genellikle misafirler önce iner ve mürettebat da misafirlerden yaklaşık bir saat sonra iner. Ben de buna uyuyorum. Misafirler gemiden indikten yaklaşık bir saat sonra ben de gemiden iniyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi yolcu
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