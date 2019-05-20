Bu kampanya kaçmaz

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda uzun bir aradan sonra ilk defa kar elde etmişti. Rakibi Apple Music ile olan farkı açmaya çalışan Spotify, bugün yaz kampanyası ile karşımıza çıktı.

Spotify’ın Premium kampanyası sayesinde 3 aylık Premium hesaba sadece 13,99 TL‘ye sahip olabilirsiniz. Spotify’ın bu teklifi, 15 Nisan 2019 tarihinden sonra Premium üyeliğini iptal etmiş kullanıcılara açık değil. Bu kampanyadan yararlanmak için son gün ise 30 Haziran 2019.

Eğer Spotify’ı reklamsız ve yüksek çözünürlükte kullanmak istiyorsanız bu teklifi mutlaka değerlendirmelisiniz. Ayrıca son olarak bu kampanyadan yeni üye olanlarında yararlanabileceğini belirtelim.

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