Bu karışım en ölümcül hastalığa bile iyi geliyor

Kullanılan iki malzemeden biri karbonat. Karbonatın faydaları birçok kez işledik ve gerçekten yararlarını gördük. Sağlıksız hücrelerin büyümesini engelleyen karbonat, balla birleşince bağışıklık sistemşne karşı tam bir koruyucu kalkan oluyor.

Bal ve karbonat karışımı vücudun kötğ hücrelere ve hastalıklara karşı savaşmasını sağlayan bşr doping. Balla birleşen karbonat, bu sayede kanserli hücrelere nüfuz edebiliyor.

Karışımı nasıl hazırlayacağız?

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı karbonat

Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin.

Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamimiyle uzak durun. Bu bir ayı vücudunuzu temizlemek için değerlendirin. 30 günün sonunda çok daha dinç bir şekilde güne başlayacak ve kendinizi her zamankinden daha sağlıklı hissedeceksiniz. Kullanacağınız balın organik olmasına dikkat edin...