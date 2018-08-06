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Bu karışım en ölümcül hastalığa bile iyi geliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Bu karışımın güçlü bir kanserle mücadele yöntemi olduğu söyleniyor. Sağlıklı karışım sadece 2 malzemeden oluşuyor ve hazırlaması son derece kolay.

Bu karışım en ölümcül hastalığa bile iyi geliyor

Kullanılan iki malzemeden biri karbonat. Karbonatın faydaları birçok kez işledik ve gerçekten yararlarını gördük. Sağlıksız hücrelerin büyümesini engelleyen karbonat, balla birleşince bağışıklık sistemşne karşı tam bir koruyucu kalkan oluyor.

ballı

Bal ve karbonat karışımı vücudun kötğ hücrelere ve hastalıklara karşı savaşmasını sağlayan bşr doping. Balla birleşen karbonat, bu sayede kanserli hücrelere nüfuz edebiliyor.

Karışımı nasıl hazırlayacağız?
1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı karbonat

balkarbonat

Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin.

karbo

Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamimiyle uzak durun. Bu bir ayı vücudunuzu temizlemek için değerlendirin. 30 günün sonunda çok daha dinç bir şekilde güne başlayacak ve kendinizi her zamankinden daha sağlıklı hissedeceksiniz. Kullanacağınız balın organik olmasına dikkat edin...

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ballı karbonat sağlıklı atıştırmalıklar

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