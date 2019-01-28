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Bu kedi ne yapmaya çalışıyor?

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

Slinder Sherbet adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Twitter'da Slinder Sherbet isimli hesabın paylaştığı kedi videosu binlerce beğeni aldı.

'Hepimiz işleri olması gerekenden daha zor yapan insanları tanıyoruz' diye paylaşılan videoda sevimli kedinin oyuncağına zor şartlarda ulaştığı görülüyor.

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sosyal medya Twitter kedi oyuncak

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