Bu kedi ne yapmaya çalışıyor?

Twitter'da Slinder Sherbet isimli hesabın paylaştığı kedi videosu binlerce beğeni aldı.
'Hepimiz işleri olması gerekenden daha zor yapan insanları tanıyoruz' diye paylaşılan videoda sevimli kedinin oyuncağına zor şartlarda ulaştığı görülüyor.
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