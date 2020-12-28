Bu kelimeleri daha önce duymadığınıza eminiz! İşte dilimizde karşılığı olmayan ve bir türlü çevrilemeyen 10 kelime

İnsan sosyalleşen bir varlık olarak iletişim kurmadan uzun süre yaşayamaz. İletişimin temelini ise dil yani kelimeler oluşturur. Özellikle Türklerin dilini hiç bilmedikleri bir yerde jest ve mimiklerini kullanarak harika bir anlatım yapabildikleri hepimizin malumudur. Ancak sağlıklı kurulan iletişim kişilerin birbirini tam anlamıyla anlamasına dayanır. Bu nedenle kelimelerin gücüne inanmayı sürdüren tarafta olacağız. Hatta öyle kelimeler var ki çoğu zaman bir sözcükten fazlasını ifade ediyor. İşte sizler için Türkçe karşılığı olmayan ancak duyguları birebir anlatan 10 kelimeyi derledik.
Dokunmayı ve karşımızdaki insana temas ederek iletişim kurmayı seven bir millet olarak bu kelimenin dilimize çevrilmemesi oldukça garip. Çünkü cingulomania, bir kişiye sarılmak ve onu kollarında sarmak için duyulan büyük arzuyu anlatır.
Portekizce’de kullanılan bu kelime bir kimsenin yokluğunda hissedilen derin özlemi ve bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin bir daha asla senin olamayacağını anladığın anda yaşadığın hissi ifade eder.
Almanca’da kendisine yer edinen bu kelime aslında maceraperestleri tanımlıyor. Bu sözcük amacı ve yönü belli olmayan bir şekilde seyahat etme, dünyayı gezme isteği manasında kullanılıyor.
Rusça’da karşımıza çıkan bu kelime hiçbir nedeni yokken hissedilen derin üzüntü ve kederi tanımlıyor. Sanırım bir nevi nedensiz melankoli diyebiliriz. Belki de kötü bir şeyler olabileceğine dair hissikabvelvuku hali de durumu açıklar.
Fransızca olan bu kelime aslında çok tatlı bir anlam taşıyor. Sözcüğün anlamında şans eseri tesadüfen çok güzel bir şey keşfetmek manası bulunuyor.
Yağmurdan sonra ortaya çıkan toprak kokusunu burnunuza getirecek bir kelimede sıra. İngilizce’de kullanılan bu kelime yağmuru çok seven ve yağmurlu havalarda huzur bulan insanları tanımlıyor.
‘Dünya barışı’ klişesinden hareket eden bir kelimeden bahsedeceğiz. İngilizce’de kendisine yer edinen bu sözcük insanların dünyayı daha iyi bir yer yapabileceğine inanma durumudur.
Japonca’dan doğan bu kelime aslında yaşam misyonu olarak özetlenebilir. Ikigai, yaşamayı değerli kılan ve sabahları uyanmak için bulunan sebebi ifade eder. Başka bir tanım ile varoluş nedeni, yaşama sebebidir.
Eski İbranice’de kullanılan bu kelime tam anlamıyla ‘Bahtsız Bedevi’leri anlatır. Shlizmal bir kişinin sürekli şansız olma durumudur.
‘Kan kustum kızılcık şerbeti içtim’ atasözünü tek bir kelimeye sığdırıldığına inanabiliyor musunuz? Bu kelime acılarını ve mutsuzluklarını sahte bir gülüşün arkasına saklayan, gülümseyerek duygularını gizleyen kişileri tanımlıyor.
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