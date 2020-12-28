Bu kelimeleri daha önce duymadığınıza eminiz! İşte dilimizde karşılığı olmayan ve bir türlü çevrilemeyen 10 kelime

İnsan sosyalleşen bir varlık olarak iletişim kurmadan uzun süre yaşayamaz. İletişimin temelini ise dil yani kelimeler oluşturur. Özellikle Türklerin dilini hiç bilmedikleri bir yerde jest ve mimiklerini kullanarak harika bir anlatım yapabildikleri hepimizin malumudur. Ancak sağlıklı kurulan iletişim kişilerin birbirini tam anlamıyla anlamasına dayanır. Bu nedenle kelimelerin gücüne inanmayı sürdüren tarafta olacağız. Hatta öyle kelimeler var ki çoğu zaman bir sözcükten fazlasını ifade ediyor. İşte sizler için Türkçe karşılığı olmayan ancak duyguları birebir anlatan 10 kelimeyi derledik.

CİNGULOMANİA

Dokunmayı ve karşımızdaki insana temas ederek iletişim kurmayı seven bir millet olarak bu kelimenin dilimize çevrilmemesi oldukça garip. Çünkü cingulomania, bir kişiye sarılmak ve onu kollarında sarmak için duyulan büyük arzuyu anlatır.

SAUDADE

Portekizce’de kullanılan bu kelime bir kimsenin yokluğunda hissedilen derin özlemi ve bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin bir daha asla senin olamayacağını anladığın anda yaşadığın hissi ifade eder.