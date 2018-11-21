Bu kış ihtiyacımız olacak: Bağışıklık sistemini güçlendirerek içimizi ısıtan besinler

Güneşin etkisini azalttığı şu günlerde kendimizi yorgun, mutsuz ve depresif hissetmemiz mümkün. Kış aylarında, günlerin kısalmasıyla birlikte evde geçirilen vakit artıyor buna bağlı olarak beslenme şeklinde değişikliler oluyor. Bu dönemlerde hem içimizi ısıtacak hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilecek besinleri tüketmek oldukça önemli.

Soğuk kış günlerinde baharat tüketiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Nazlı, “Pul biberde bulunan kapsaisin vücut ısısını artırarak metabolizmayı da hızlandırır. Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Karabiberde bulunan piperin, zerdeçalın etkinliğini arttırır. Bu yüzden mutlaka birlikte kullanmaya özen gösterilmelidir. Karabiber aynı zamanda öksürük giderici etkiye sahiptir. Demir içeriği yüksek olan 1 yemek kaşığı pekmeze 1 çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Metabolizma hızlandırıcı özelliği olan zencefil aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir, vücut ısısını artırır. Mide bulantılarını da hafifletici etkisi bulunmaktadır.” şeklinde bilgi verdi ve ekledi “Mevsim meyvelerinden nar, ayva, kivi, portakal, greyfurt, mandalina da kışın mutlaka tüketilmesi gereken meyveler arasında olmalı.” dedi.