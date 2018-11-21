YEMEK

Bu kış ihtiyacımız olacak: Bağışıklık sistemini güçlendirerek içimizi ısıtan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Güneşin etkisini azalttığı, kendimizi yorgun hissettiğimiz bu soğuk kış günlerinde hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de içimizi ısıtmak besinlerle mümkün. Beslenme Uzmanı Merve Sena Nazlı, bu mevsimde tüketilmesi gereken yiyeceklerin listesini sizler için paylaştı.

Bu kış ihtiyacımız olacak: Bağışıklık sistemini güçlendirerek içimizi ısıtan besinler

Güneşin etkisini azalttığı şu günlerde kendimizi yorgun, mutsuz ve depresif hissetmemiz mümkün. Kış aylarında, günlerin kısalmasıyla birlikte evde geçirilen vakit artıyor buna bağlı olarak beslenme şeklinde değişikliler oluyor. Bu dönemlerde hem içimizi ısıtacak hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilecek besinleri tüketmek oldukça önemli.

Soğuk kış günlerinde baharat tüketiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Nazlı, “Pul biberde bulunan kapsaisin vücut ısısını artırarak metabolizmayı da hızlandırır. Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Karabiberde bulunan piperin, zerdeçalın etkinliğini arttırır. Bu yüzden mutlaka birlikte kullanmaya özen gösterilmelidir. Karabiber aynı zamanda öksürük giderici etkiye sahiptir. Demir içeriği yüksek olan 1 yemek kaşığı pekmeze 1 çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Metabolizma hızlandırıcı özelliği olan zencefil aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir, vücut ısısını artırır. Mide bulantılarını da hafifletici etkisi bulunmaktadır.” şeklinde bilgi verdi ve ekledi “Mevsim meyvelerinden nar, ayva, kivi, portakal, greyfurt, mandalina da kışın mutlaka tüketilmesi gereken meyveler arasında olmalı.” dedi.

Beslenme Uzmanı Merve Sena Nazlı, kışın mutlaka tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

Bal Kabağı: Kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olan bal kabağı yüksek oranda lif, kalsiyum, A vitamini ve fosfor içerir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bal kabağını tatlı krizlerinde sağlıklı bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

bal kabağı

Havuç: Yüksek miktarda A vitamini içerir. Aynı zamanda B6 vitamini, bakır, folik asit, tiamin ve magnezyum içerir. Hücre yenilenmesini sağlar. Karaciğer ve göz sağlığı için çok önemli olan havuç, beyin hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur, beyin sağlığını korur, unutkanlığı azaltır.

havuç

Kabak: Sindirimi oldukça kolay olan kabak antikanserojendir. İçeriğinde A, C, E vitamini bulunur aynı zamanda yüksek lif içeriğinden dolayı kabızlık problemi olan bireyler için doğru bir tercihtir.

kabak

Brokoli: A vitamini, selenyum, folik asit, demir, lif içerir. Kansere karşı koruyucudur, kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. Demir içeriğinden kaynaklı kansızlığı önler. Sindirim sistemini çalıştırır. Aynı zamanda stres azaltıcı etkisi vardır.

brokoli

Brüksel lahanası: İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucudur. Yüksek oranda K vitamini içeriğinden dolayı kemik hastalıkları riskini azaltır.

brğksel

PARTNERBildiğiniz tüm diyetleri unutun! Dünya bunu konuşuyorBildiğiniz tüm diyetleri unutun! Dünya bunu konuşuyor
Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
Şekersiz de tatlı olur! Şeker kullanmadan yapabileceğiniz 6 tatlı tarifiŞekersiz de tatlı olur! Şeker kullanmadan yapabileceğiniz 6 tatlı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısıtıan besinler bağışıklık güçlendiren yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

İlginizi Çekebilir

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Uzmanlar uyardı: Tavuğu pişirmeden önce yıkarsanız...

Uzmanlar uyardı: Tavuğu pişirmeden önce yıkarsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enfes yemeklerin vazgeçilmezi soğanın başrolde olduğu 9 tarif

Enfes yemeklerin vazgeçilmezi soğanın başrolde olduğu 9 tarif

Hayvansal gıdalarda yapılan bu hilelere dikkat!

Hayvansal gıdalarda yapılan bu hilelere dikkat!

Hepimizin başına geliyor! Mutfakta yapılan bu 7 hatadan uzak durun

Hepimizin başına geliyor! Mutfakta yapılan bu 7 hatadan uzak durun

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Şekersiz de tatlı olur! Şeker kullanmadan yapabileceğiniz 6 tatlı tarifi

Şekersiz de tatlı olur! Şeker kullanmadan yapabileceğiniz 6 tatlı tarifi

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.