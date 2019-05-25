Bu kitapevi kitapları yeniden popüler yapmak için öyle bir şey yaptı ki!

Son zamanlarda insanların okuma alışkanlıkları hızlı bir şekilde düşse de günümüzde hala çoğunluk olan bir grup kişi kitabın vermiş olduğu huzuru, sayfaların kokusunu sosyal medyadaki fotoğraflara değişmiyor. Ama şu bir gerçek ki artık kitap almak istediğiniz zaman kitapevine ya da mağazaya gitmek yerine internetten sipariş verdiğiniz.

İşte tam olarak bu nedenden dolayı Fransa’daki bu kitapevi kitapseverleri dükkana çekmek için ve tabii ki kitap okuyan sayısı artsın diye özellikle de genç neslin dikkatini çekmek için ilginç bir yöntem buldu.

Kişilerin üstüne ve tipine uygun kitap kapaklarını alıyorlar ve onları müşterilerin yüzleriyle aynı hizaya getiriyorlar ve sonuçlar şaşırtıcı derecede eğlenceli.



