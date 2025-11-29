Mynet Trend

Bu köy 7/24 kamerayla izleniyor! Türkiye'de ilk, görenler şaşırıyor

Sivas'ta bulunan Akpınar köyünde hırsızlık olayları artınca kameralı önlem alındı. Farklı noktalara kurulan kameralar ile köy, 7 gün 24 saat izlenmeye başlandı. Muhtarlık ve köylülerin birlikte kurduğu sistem ile gerek köyde bulunanlar gerekse gurbette bulunanlar köylerini canlı takip edebiliyor.

Sivas'ın merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyü, son dönemde artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla kurulan güvenlik kamera sistemiyle adından söz ettiriyor. Köyün farklı noktalarına yerleştirilen 14 güvenlik kamerası, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kayıt alıyor.

VATANDAŞLAR CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİYOR

Köy muhtarlığı binasında kurulan izleme merkezinde kameraların anlık görüntüleri takip ediliyor. Böylece köy içerisinde meydana gelebilecek şüpheli durumlara hızla müdahale edilebiliyor. Bunun yanı sıra köy dışında yaşayan Akpınarlı vatandaşlara da özel bir şifre verilerek, telefonları üzerinden köylerini canlı olarak izleme imkânı sunuluyor. Bu uygulama sayesinde gurbetçiler hem memleketleriyle bağlarını güçlü tutuyor hem de köydeki gelişmeleri yakından takip edebiliyor. Akpınar köyünde kullanılan kamera sistemi, yalnızca köy sakinlerinin güvenliğini artırmakla kalmıyor, çevredeki diğer köylerde yaşanan bazı olayların çözülmesine de katkı sağlıyor. Bölgedeki ilk köy güvenlik kamera sistemi olma özelliğini taşıyan uygulama, diğer köylere de örnek oluyor.

"İLK DEFA BİZ HAYATA GEÇİRDİK"

Sivas Akpınar Köyü Muhtarı Cabir Daşdemir, köylülerin huzur ve rahat içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere köylerde hane düşük seviyede. Son zamanlarda ise hırsızlık olayı çoğaldı. Bizim köyümüz merkeze bağlı büyük bir köydür. Bizde köyümüzün 7 gün 24 saat izlenmesi için köylülerimizin katkılarıyla köyümüze 14 tane kamera sistemi yerleştirdik. Bütün bu kameraları ise muhtarlık binamızdan izliyoruz. İstanbul'da yaşayan köylülerimize de şifre vererek, köyü izleyebiliyorlar. Köy halkı yaşlı olduğu için fazla dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeleri için bu kamera sistemini kurduk. Köylülerimiz gerçekten huzur ve rahat içeresinde yaşıyor. Bazı köylerde hırsızlık gibi olaylar olduğunda jandarmaya da yardımcı oluyoruz. Genelde köylerde ahırlarda kamera olur ama bizim köyümüz gibi hiçbir köyde böyle bir kamera sistemi yok. İlk defa bu uygulamayı bizim köyde hayata geçirdik" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM"

Köy sakini Ali Rıza Yaşar ise "Köyümüzü daha iyi yerlere taşımak için böyle bir sistem yaptık. Köylülerimizin yardımı ile bu sistemi hayata geçirdik. Bu sistem gerçekten çok güzel oldu. Başka köylerde olan olaylarda bile kamera sistemiz olayların çözülmesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Sivas
tüm köylere kurulmalı kim kimin evine giriyor görülmeli…
