Bu köyde hayaletler insanları evde tutmak için devriye geziyor

Köydeki genç gönüllü grubunun başında bulunan Anjar Pancaningtyas “Farklı olmak ve caydırıcı bir etki yaratmak istediğimi için korkutucu olan pocong kılığına girdik” dedi. Gönüllü grubu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için yaptığı çalışmalarda polisle koordineli olarak çalışıyor.

Kefenle sarılı, yüzleri beyaz pudrayla boyanmış pocong olarak bilinen bu hayaletler Endonezya folklöründe tuzağa düşmüş ölülerin ruhlarını temsil ediyorlar.

ONLARI GÖRMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKIYORLAR!

Ancak pocong’lar bu ayın başında ilk kez görüldüklerinde umduklarının tersi bir duruma neden oldular. İnsanlar evde kalmak yerine, hayaletlere bakabilmek için gruplar halinde sokağa çıktı. Bu olayın ardından hareketi organize eden gönüllüler taktik değiştirdi ve pocong hayaleti kılığında devriye gezmeye başladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ulusal karantina uygulamaktansa insanları hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulamaya davet etti.

Çin’den sonra en yüksek ölüm oranının görüldüğü Asya’da, Kepuh köyü gibi topluluklar hayalet devriye gibi kimi uygulamalarla köylerindeki hareketliliğe kendi imkanlarıyla sınırlama getirmeye çalışıyor. Yetkililer, Kepuh köyündeki bu stratejinin işe yaradığını hayaletleri gören köylülerin korkuyla evlerine kaçtığını bildirdi. Köyün sakinlerinden olan Karno Supadmo “Pocong hayaletleri görünmeye başladığından beri köyde kimse evinden dışarı çıkmıyor ve insanlar dua etmek için bile sokaklarda toplanmıyor” dedi.



