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Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz konaklama fırsatına erişiyor

06.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Harmancık ilçesinde birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan köy konağında misafirlere ücretsiz hizmet veriliyor.

Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz konaklama fırsatına erişiyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinin Gedikören Köyü'nde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor.

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Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi.

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İhtişamı ve mimari yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor. Gedikören Köyü'ne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler oluyor.

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Köy konağının 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade eden Mustafa Sarı, "Köyümüzde yapılan konak çok lüks bir yapı. Bu konak köyümüze çok yakıştı. Konforlu ısıtması dahi kalorifer sistemiyle yapılıyor. İçinde toplantı salonları ve konaklama alanları mevcut. Bu yörede böyle bir konak olmadığı için görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Konforlu köy konağımızda kalanlar teşekkür ederek ayrılıyor. Burada konaklayan hiç kimseden ücret almıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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