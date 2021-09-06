İzmir’in terk edilen tarihi güzelliği! Sadece 10 kişinin yaşadığı köy: Lubbey Köyü

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lubbey Köyü, Bozdağlar’ın yamacında yer alıyor. Bu nedenle köyde çetin coğrafi koşullar hüküm sürüyor. Köyü ziyaret etmek isteyenler ya da yaşamını burada geçirecek olan kişilerin engebeli bir dağ tırmanışını tamamlaması gerekiyor.

HELENİSTİK DÖNEME KADAR UZANIYOR

Lubbey Köyü’nün tarihine bakıldığında Helenistik döneme kadar uzadığı düşünülüyor. Köyün evleri genellikle taş, kerpiç ya da ahşaptan yapılıyor. Yan yana bulunan köy evleri birbirinin önünü kesmeyecek şekilde konumlandırılması da dikkatleri çekiyor.

NÜFUSU SADECE 10 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Günümüzde nüfusu 10 kişiden az olan köyde kahvehanede toplanan ve yolda yürüyen birkaç kişinin sesi dışında herhangi bir yaşam belirtisi bulunmuyor. Köy sakinleri günlerini genellikle birlikte geçirmeyi tercih ediyor.

ELEKTRİĞİN OLMAMASI TEMEL NEDEN

İlk kurulduğunda bir hayli kalabalık olan Lubbey Köyü, zaman içinde değişen hayat şartları, kentlerde eğitim ve iş imkanlarının fazla bulunması ve köye elektriğin gelmemesi nedeniyle nüfusu 10’lu rakamlara kadar indi. Bunun dışında komşu köylerde daha elverişli toprakların veya imkanların bulunması gibi nedenlerden dolayı köydeki nüfus günümüze kadar sürekli bir azalış içinde oldu.

Helenistik döneme kadar dayanan köyün kubbesiz ve minaresiz camisi, Bizans döneminden kalma manastırı, mezarlık gibi kalıntıları bulunuyor. Köyde bulunan anıtsal yapı gibi alanların bulunması nedeniyle de bu bölge kentsel sit alanı olarak belirlendi.



